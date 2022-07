USA Bidens Umweltpolitik droht zu scheitern: Jetzt will der Präsident den Klimanotstand ausrufen

New York Noch am Wochenende hatte Joe Biden seinen Plan verklausuliert angedeutet. Er werde alle „exekutiven“ Möglichkeiten nutzen, um das Scheitern seiner Klimapolitik zu verhindern. Nun wird klar, was genau er damit meinte: Offenbar steht der US-Präsident davor, den Klimanotstand auszurufen.

Die USA sind nach China weltweit der zweitgrößte Verursacher klimaschädlicher Gase – Biden war angetreten, um dies zu ändern. Weil sein ehrgeiziges Klima- und Wirtschaftspaket auf der Kippe steht, könnte er in den kommenden Tagen zu diesem ungewöhnlichen Mittel greifen, wie die „Washington Post“ unter Berufung auf drei Mitarbeiter aus Bidens Umfeld berichtet.

Damit hätte seine Regierung mehr Spielraum, Gelder zu mobilisieren, saubere Energien zu fördern und weitere Maßnahmen für den Kampf gegen den Klimawandel durchzusetzen. „Der Präsident hat klargemacht, dass er das tun wird, wenn der Senat nicht handelt“, zitierte die „Washington Post“ einen Beamten des Weißen Hauses, der anonym bleiben wollte.

Der Grund für die Überlegung ist das erneute Scheitern seiner Pläne im Senat. In der Parlamentskammer ist Biden wegen einer hauchdünnen Mehrheit auf die Stimmen aller Demokraten angewiesen. Doch der eher konservative demokratische Senator Joe Manchin blockierte das Investitionspaket.

Die hohen Ziele und die Realität sind zwei verschiedene Dinge – vor allem in dieser Zeit der weltweiten Energiekrise. Barry Rabe, Umweltwissenschaftler der Denkfabrik Brookings

Manchin äußerte Bedenken, dass die zusätzlichen Ausgaben die bereits hohe Inflation weiter antreiben könnten. In den USA ist die Teuerungsrate zuletzt auf 9,1 Prozent gestiegen und damit so hoch wie seit Dezember 1981 nicht mehr.

Der ursprüngliche Entwurf für das Wirtschafts- und Klimapaket sah unter anderem vor, Familien steuerlich zu entlasten und Gesundheitsleistungen auszubauen. Mehr als 500 Milliarden Dollar waren zudem für den Kampf gegen die Klimakrise eingeplant. In den vergangenen Monaten hätten die Demokraten ihre Ambitionen deutlich heruntergeschraubt, um Manchins Unterstützung zu gewinnen, schrieb die „New York Times“.

Biden wollte erneuerbare Energien und Elektromobilität massiv fördern und hatte den fossilen Brennstoffen den Kampf angesagt. Gleich nach seinem Amtsantritt unterzeichnete er den Wiederbeitritt der USA zum Pariser Klimaabkommen und blockierte den Bau der umstrittenen Ölpipeline Keystone XL. Im Herbst setzte er im Zuge des Infrastrukturpakets Milliarden für E-Auto-Ladestationen durch.

Der US-Präsident will für seine Klimaziele kämpfen. (Foto: dpa) Joe Biden

Doch seitdem jagt ein Misserfolg den nächsten: Erst ging Bidens Build-Back-Better-Paket – ein zwei Billionen schweres Sammelsurium an Gesetzen – zum Jahreswechsel ebenfalls wegen des Widerstands von Manchin nicht durch. Dann hat der Supreme Court Ende Juni die Macht der Umweltbehörde EPA beschnitten, was die Emission von Kraftwerken betrifft, und nun will wieder einmal Manchin den Kurs im Weißen Haus nicht mittragen.

Hinzu kommt die Energiekrise durch den Ukrainekrieg, die die fossilen Brennstoffe aufleben lässt. Noch im Wahlkampf hatte Biden wörtlich erklärt, dass er „fossile Brennstoffe beenden“ will. Heute dagegen fordert er die Ölkonzerne zu Produktionssteigerungen auf, erlaubt das Beimischen von Ethanol in Treibstoffen und plant, die Benzinsteuern vorübergehend auszusetzen.

Mit diesen Maßnahmen sollen die hohen Preise an den Tankstellen gedrückt werden. Auch Bidens Saudi-Arabien-Besuch am vergangenen Wochenende diente diesem Zweck. Schließlich ging es darum, die Saudis zu überzeugen, mehr Erdöl zu fördern.

„Das alles zeigt, wie schwer es für einen Präsidenten der USA in unserem politischen System ist, seine Ziele zu erreichen“, sagt Barry Rabe, Professor für Umweltpolitik an der renommierten Denkfabrik Brookings. „Die hohen Ziele und die Realität sind zwei verschiedene Dinge – vor allem in dieser Zeit der weltweiten Energiekrise“, sagt er.

Biden habe durchaus etwas erreicht. „Er hat mehr als alle anderen Präsidenten die Reduzierung von Methan vorangetrieben“, betont Rabe. Auch sein Infrastrukturpaket mit dem Aufbau von Ladestationen helfe der E-Mobilität. Es sieht unter anderem rund 7,5 Milliarden Dollar für insgesamt 500.000 Ladestationen und zehn Milliarden Dollar für emissionsreduzierte Busse vor.

Mit McCarthy verliert Biden seine einflussreichste Umweltexpertin. (Foto: AP) Klimaberaterin Gina McCarthy

Aber der große Aktionsplan in Form des von Manchin abgelehnten neuen Pakets, das allein 555 Milliarden Dollar für den Klimaschutz vorsah, dürfte erst einmal auf der Strecke bleiben. „Es ist unwahrscheinlich, dass so ein großes Paket noch vor den Zwischenwahlen im November durchgeht“, meint Rabe.

Manchin deutete in einer Radiosendung zwar einen möglichen Kompromiss an, nachdem seine Parteifreunde ihn als Blockierer gescholten hatten. Wie dieser jedoch aussehen könnte, bleibt weiterhin unklar.

Unter anderem sah das neue Paket Steueranreize für E-Autos in Höhe von 7500 Dollar und Hilfen für Solar- und Windenergie über zehn Jahre vor. Das sollte den Anteil der E-Autos an Neuwagen bis zum Jahr 2030 von 5,3 Prozent im ersten Quartal auf 100 Prozent bringen. Die großen Autokonzerne wie GM und Ford investieren derzeit massiv in die E-Mobilität – auch weil sie auf die Unterstützung des Staats hoffen.

Klimaberater McCarthy und Kerry sind auf dem Absprung

In den kommenden Monaten wird Biden voraussichtlich auch seine bekannteste Klima-Expertin verlieren: Gina McCarthy hat bereits angedeutet, dass sie dieses Jahr zurücktreten wird. Auch bei dem ehemaligen Außenminister und heutigen Klima-Spezialbeauftragten John Kerry gibt es Spekulationen, dass er nach dem UN-Klimatreffen in Ägypten im November zurücktreten wird.

Ein wenig Hoffnung gibt es für die Klimaschützer dagegen auf der Ebene der Bundesstaaten. Dort geht es beim Klimaschutz zwar zumeist auch ohne EPA und neue Bundesgesetze weiterhin vorwärts.

Denn bei der Klimapolitik haben die einzelnen Bundesstaaten eine große Autonomie. Auch unter der Regierung von Donald Trump, der bekanntlich kein großer Fan von Klimaschutz war, haben viele Bundesstaaten einfach selbst weiter in erneuerbare Energien und andere Technologien investiert, um die Emissionen zu reduzieren.

Umweltpolitik-Professor Rabe vergleicht die Aufteilung der Kompetenzen zwischen Washington und den Bundesstaaten mit denen der EU und den Mitgliedsländern. „Die Bundesstaaten haben eine beträchtliche Autorität bei der Energiepolitik“, sagt er. „Und sie haben in den vergangenen 20 Jahren schon viel getan.“

Auch in den USA entfalten Unwetter immer größere Zerstörungskraft – der Handlungsdruck steigt. (Foto: dpa) Hurrikan-Trümmer in Florida

So hätten 15 Staaten eigene Versionen des Emissionshandels, wie es ihn in Europa gibt. Fast 30 hätten eigene Vorgaben und Standards für saubere Energien. „Der Großteil der Reduzierung der Emissionen in den USA ist den Bundesstaaten zu verdanken“, sagt Rabe.

Überraschend ist auch, wie stark selbst einige Ölstaaten in erneuerbare Energien investiert haben – auch unter republikanischer Führung: Texas etwa ist der größte Produzent von Windenergie in den USA – noch vor Kalifornien. Rabe nennt auch Oklahoma und North Dakota als Beispiele. Das könne daran liegen, dass diese Staaten einfach „grundsätzlich offener für Investitionen in jegliche Art von Energie“ sind.

Außerdem seien die Gesetze für die Landnutzung in diesen Flächenstaaten sehr großzügig, erklärt er. „Aber gleichzeitig wehren sich diese Bundesstaaten auch gegen jede Art der Eindämmung von Öl und Gas“, gibt Rabe zu bedenken. Eine klare Linie aus Washington würde da mehr Klarheit bringen, sagt er.

Das sieht auch Heather Zichal so, die Vorsitzende der American Clean Power Association. Sie vertritt die Wind- und Solarenergie und die Batteriehersteller. „Es ist erschreckend, dass der Kongress diese entscheidende Möglichkeit verpasst hat, über das nächste Jahrzehnt bezahlbare, saubere Energie auszubauen“, sagt Zichal. „Wir drängen unsere Politiker, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und Amerikas Energiebedürfnisse an die erste Stelle zu setzen“, sagt sie und mahnt, dass die USA auch für Investoren in erneuerbare Energien weniger interessant werden, falls Bidens Klimaplan scheitert: „Andere Länder bieten regulatorische Sicherheit. Wir nicht.“

