USA Chaos ohne Ende – so geht es im US-Kongress weiter

Die US-Republikaner bekriegen sich im Repräsentantenhaus, der neue Kongress ist komplett blockiert. Noch hält sich US-Präsident Joe Biden raus – doch das Chaos betrifft auch ihn.

Einer erfolglose Abstimmung über das Amt des Speakers ist in den USA extrem selten. (Foto: Bloomberg) US-Kongress

Washington Das Herz der amerikanischen Demokratie, der US-Kongress, ist in Aufruhr: den zweiten Tag in Folge kämpft das Repräsentantenhaus, eine von zwei Kammern, um einen neuen Vorsitzenden. Was wie eine Formalie klingt, wächst sich in Washington zu einem Drama aus. Solange der sogenannte „Speaker of the House” nicht feststeht, kann das Repräsentantenhaus mit seinen 435 Abgeordneten nicht seine Arbeit aufnehmen.

Rein rechnerisch müssten die Republikaner den mächtigen Posten besetzen, den bislang die Demokratin Nancy Pelosi innehatte. Die Partei hatte bei den Zwischenwahlen im November die Mehrheit im Repräsentantenhaus geholt. Doch die Republikaner zerlegen sich über die Frage, wer ihr mächtiger Vorsitzender sein soll. Mit Abstand am meisten Rückhalt hat bislang der 57-jährige Kevin McCarthy aus Kalifornien, doch um die 20 Abgeordnete verweigern ihm Runde um Runde ihre Stimme – weit mehr als die vier Abweichler, die sich McCarthy leisten kann.