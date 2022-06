USA „Das ist Krieg, Baby!“ – FBI verhaftet Gouverneurs-Kandidaten wegen Sturm aufs Kapitol

Der Republikaner Ryan Kelley soll aktiv an der Attacke teilgenommen haben. Und das ist nicht die schockierendste Erkenntnis des Untersuchungsausschusses.

Der US-Gouverneurskandidat wurde wegen seiner Beteiligung an der Kapitol-Attacke festgenommen. (Foto: dpa) Ryan Kelley

New York Als ein wild gewordener Mob am 6. Januar 2021 die Stufen des Kapitols eroberte, stachelte Ryan Kelley die Menschenmenge noch an: „Kommt schon, lasst uns gehen! Das ist es! Das ist – das ist Krieg, Baby!“ Zeugen berichten, sie hätten den Republikaner später im Parlamentsgebäude im schwarzen Mantel gesehen, mit Pilotenbrille und einer schwarzen Kappe, die ein rechteckiges US-Flaggenemblem zierte.

Derzeit kandidiert Kelley für das Amt des Gouverneurs im US-Bundesstaat Michigan und will im Herbst als einer von fünf Kandidaten gegen die demokratische Gouverneurin Gretchen Whitmer antreten.

Doch nun hat das FBI Kelley in seinem Haus in Allendale festgenommen und das Gebäude durchsucht. Kelley werden im Zusammenhang mit dem 6. Januar mehrere Ordnungswidrigkeiten vorgeworfen, darunter Gewaltanwendung gegen Personen oder Sachen und Beschädigung von Bundeseigentum. Am 16. Juni ist Medienberichten zufolge eine virtuelle Anhörung geplant. Kelley ist auf Kaution wieder freigekommen.