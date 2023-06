USA Das sind Donald Trumps Probleme mit der Justiz

Donald Trump bei seiner Vernehmung in New York

New York, Washington Als erster Ex-Präsident der USA trat Donald Trump am Dienstag vor einen Bundesrichter. In der Stadt Miami musste er vor Gericht erscheinen, in der Anklage geht es um geheime Regierungsdokumente, die Trump nach seiner Abwahl 2020 illegal aufbewahrt haben soll.

Am frühen Nachmittag Ortszeit war auf TV-Bildern zu sehen, wie der Republikaner mit einem Auto zur Tiefgarage des Gebäudes gefahren wurde. Dort hat er sich „nicht schuldig“ bekannt, wie US-Medien wenig später berichteten.

Am Dienstagnachmittag verließ Trump die Stadt wieder im Flugzeug. Es wurde erwartet, dass Trump nach New Jersey fliegt. Dort wollte er in seinem Golfclub in Bedminster am Dienstagabend (Ortszeit/02.15 Uhr MESZ Mittwoch) vor Anhängern auftreten. Am Montag war er von dort aus nach Miami gereist.

Strafrechtlich ist diese Bundesanklage die bislang schwerwiegendste für den republikanischen Präsidentschaftsbewerber. Kommt es zu einer Verurteilung, drohen Trump bis zu 20 Jahre Haft. Doch der Fall ist nicht das einzige Problem von Trump mit dem Rechtsstaat.

Ein Überblick über die juristischen Baustellen des Ex-Präsidenten:

Miami: Die Bundesanklage in der Aktenaffäre

Trump werden 37 Straftaten vorgeworfen, 31 davon im Zusammenhang mit der „vorsätzlichen Zurückhaltung von Informationen zur nationalen Verteidigung“, wie das US-Justizministerium in der Anklageschrift aufführt. Dieser Punkt fällt unter das US-Spionagegesetz und kann mit bis zu 20 Jahren Haft bestraft werden. Weitere Anklagepunkte sind Verschwörung zur Behinderung der Justiz und Falschaussagen.

Trump soll absichtlich Hunderte von Verschlusssachen zurückgehalten haben, die er nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus in seinen Wohnsitz in Mar-a-Lago mitnahm. Das Material wurde bei einer Razzia neben einer Toilette, in einem Ballsaal und in einem Schlafzimmer gefunden.

Die Akten enthielten laut der Anklageschrift Informationen über Nuklearprogramme, Verteidigungs- und Waffenkapazitäten der USA und ausländischer Regierungen sowie einen „Angriffsplan“ des Pentagons. Die Informationen hätten, wenn sie preisgegeben worden wären, Angehörige des Militärs, vertrauliche Quellen und nachrichtendienstliche Erfassungsmethoden gefährden können, so die Staatsanwaltschaft.

Trump soll die geheimen Dokumente laut Anklage widerrechtlich in sein Anwesen in Florida mitgenommen haben. (Foto: Justice Department via REUTERS) Kisten mit Dokumenten

Darüber hinaus soll Trump versucht haben, die Bemühungen der Regierung um die Wiederbeschaffung der Dokumente zu behindern. So schlug der Ex-Präsident seinem Anwalt vor, die Dokumente zu verstecken oder zu vernichten.

Trump ist der erste ehemalige Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten, der sich vor einem Bundesgericht verantworten muss. Außerdem will er Spitzenkandidat für die Republikaner bei den Präsidentschaftswahlen 2024 werden.

New York: Strafprozess wegen Schweigegeld-Zahlungen

Trump wurde Ende März im New Yorker Bezirk Manhattan angeklagt und erschien unter viel Medienrummel vor Gericht. Es war das erste Mal, dass ein ehemaliger US-Präsident strafrechtlich angeklagt wurde. Trump erklärte vor Gericht, er sei unschuldig.

In dem Verfahren geht es um Schweigegeldzahlungen aus dem Jahr 2016 an zwei frühere mutmaßliche Geliebte, unter anderem an den Ex-Pornostar Stormy Daniels. Der Prozessauftakt ist für Ende März kommenden Jahres geplant, mitten im US-Präsidentschaftswahlkampf. Die Anklageschrift umfasst 34 Punkte, unter anderem die Fälschung von Geschäftsunterlagen. Sollte Trump vorsätzliche Täuschung nachgewiesen werden können, drohen bis zu zehn Jahre Haft.

New York: Manipulierte Finanzen der Trump Organization

Die Generalstaatsanwältin des Bundesstaats New York, Letitia James, hat eine Zivilklage gegen Trump wegen Betrugs angekündigt. Sie klagt auch gegen Trumps Unternehmen und seine Kinder Donald junior, Eric und Ivanka. Die Anklage wirft der Trump-Familie und der Trump Organization vor, das Vermögen des Konzerns je nach Bedarf größer oder kleiner dargestellt zu haben, als es tatsächlich war: größer, um an Kredite zu kommen, kleiner, um weniger Steuern zahlen zu müssen.

Auch die Deutsche Bank soll Kredite auf Basis übertriebener Bewertungen gewährt haben, erklärte James. Die Trump Organization ist die Holding, in der die Hotels und Immobilien der Familie vereint sind. „Mit der Hilfe seiner Kinder und der Topmanager der Trump Organization hat Donald Trump sein Vermögen um Milliarden Dollar künstlich aufgebläht, um sich selbst zu Unrecht zu bereichern und um das System auszutricksen – und damit uns alle“, sagte James.

Sie fordert, dass Trump und seine Kinder ihre Ämter in der Trump Organization niederlegen müssen und keine Führungspositionen im Staat New York mehr annehmen dürfen. Außerdem sollen sie ihre finanziellen Vorteile in Höhe von 250 Millionen Dollar zurückzahlen.

Trumps Unternehmen soll seine Zahlen je nach Bedarf klein- oder großgerechnet haben, lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. (Foto: AP) Letitia James, Generalstaatsanwältin von New York

Mark Siegel, Politikprofessor am Center for Global Affairs an der renommierten New York University (NYU), glaubt zwar nicht, dass Trump wegen dieser Klage ins Gefängnis muss. Aber „der detaillierte und dokumentierte Betrug, der hier vorgeworfen wird, ist sehr ernst zu nehmen“, sagt Siegel. Dokumente bewiesen Trumps Verantwortung. „Die Forderungen von 250 Millionen Dollar könnten den ehemaligen Präsidenten in den Bankrott treiben“, sagt der Professor. Auch dürfte es für ihn fast unmöglich werden, in New York Geschäfte zu machen, gibt Siegel zu bedenken.

Washington: Der Sturm auf das Kapitol

Donald Trump wird zudem vorgeworfen, am 6. Januar 2021 einen Aufstand angeheizt zu haben, als seine Anhänger das Kapitol gestürmt haben. In einem politischen Impeachment-Prozess im republikanisch dominierten Senat war er von diesem Vorwurf freigesprochen worden.

Es droht aber immer noch ein weiteres Verfahren auf Bundesebene: So führt das US-Justizministerium neben der Anklage zur Aktenaffäre eine eigene Untersuchung über die Attacke auf das Kapitol durch. Darin geht es nicht nur um die Rolle des Präsidenten, sondern auch die der Menschen, die den Kongress gestürmt haben.

Fulton County: Wahlbeeinflussung im US-Bundesstaat Georgia

Im Bundesstaat Georgia laufen Untersuchungen wegen Wahlbeeinflussung. Dort hat Trump dem Innenminister des Bundesstaats, Brad Raffensperger, wenige Tage vor dem Sturm aufs Kapitol am Telefon gesagt: „Ich will nur 11.780 Stimmen finden.“ Diese Stimmen hätten Trump den Sieg in dem wichtigen Staat gebracht und den Vorsprung Joe Bidens im Wahlkollegium deutlich verkleinert.

Trump forderte Raffensperger auf, die Stimmen im Bundesstaat neu auszuzählen – die Staatsanwaltschaft untersucht, ob Trump damit versuchte, die Wahl unlauter zu beeinflussen. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Brad Raffensperger, Innenminister des Bundesstaats Georgia

Das Telefonat ist dokumentiert. Trump rief Raffensperger darin dazu auf, die Ergebnisse noch einmal zu kontrollieren. Doch die Stimmen wurden nie gefunden. Raffensperger teilte Trump mit: „Wir glauben, unsere Zahlen sind richtig.“ Die Staatsanwältin Fani Willis hat auf der Grundlage dieses Telefonats Untersuchungen wegen Wahlbeeinflussung in Georgia eingeleitet, was mit Geldstrafen oder auch Gefängnis bestraft werden kann. Trump nennt die Untersuchung eine „Hexenjagd“.

New York: Zivilprozess in einem Vergewaltigungsfall

Im Mai wurde Trump bei einem Zivilprozess zu einer Zahlung von fünf Millionen US-Dollar verurteilt. Die Schriftstellerin E. Jean Carroll beschuldigt Trump, er habe sie Mitte der 1990er-Jahre in der Umkleidekabine eines Kaufhauses vergewaltigt.

Die Geschworenen sahen den Vorwurf der Vergewaltigung nicht als bewiesen an, aber gaben der Anklägerin insofern recht, als dass Trump sie sexuell missbraucht habe.

Jetzt wollen Trumps Anwälte erreichen, dass das Verfahren wieder aufgenommen oder die Höhe der Entschädigung drastisch reduziert wird. Carroll hat eine separate Klage gegen Trump beim Bundesgericht in Manhattan anhängig. Sie wirft ihm Verleumdung vor, weil Trump sie öffentlich als Lügnerin bezeichnet.

Können die Verfahren eine erneute Kandidatur Trumps im Jahr 2024 verhindern?

Theoretisch könnten vor allem Gefängnisstrafen verhindern, dass Trump wieder als Präsidentschaftskandidat der Republikaner aufgestellt wird. Dazu müsste es aber erst zu einer Verurteilung kommen. Trump war auch schon als Geschäftsmann dafür bekannt, ein ganzes Heer von Anwälten zu haben, die immer wieder Berufung einlegen und Verfahren durch andere juristische Kniffe in die Länge ziehen. „Das ist sein Modus Operandi“, erklärt der Politikwissenschaftler Siegel.

Sollte Trump 2024 erneut zum Präsidenten gewählt werden, müsste zumindest der Dokumenten-Prozess auf Eis gelegt werden. Denn das Justizministerium hat festgelegt, dass amtierende US-Präsidenten vor Strafverfolgung auf Bundesebene geschützt sind. Laut Experten gilt das auch für die zahlreichen anderen Verfahren, die aktuell gegen Trump laufen.

Die US-Verfassung sieht jedenfalls keine Hindernisse für Angeklagte und Verurteilte vor, um das Amt des Präsidenten zu kandidieren. 1920 stand der sozialistische Kandidat Eugene V. Debbs zur Wahl, während er eine zehnjährige Haftstrafe wegen Anstiftung zum Aufruhr absaß. Im Gegensatz zu Debbs hat Trump allerdings realistische Chancen auf einen Wahlsieg.

Kommt es noch im Wahlkampf zum Schuldspruch, dürfte Trump rein rechtlich weiter für die Präsidentschaft kandidieren – und bei einem Wahlsieg das Amt antreten, auch wenn unklar ist, wie sich eine mögliche Gefängnisstrafe damit vereinbaren ließe. Es gibt für dieses Szenario schlichtweg keinen Präzedenzfall in der amerikanischen Geschichte.

Mehr: Report aus dem Heartland der USA - wie sich die US-Republikaner von Donald Trump lösen wollen