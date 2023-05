Erneut endet eine Verhandlungsrunde zum US-Schuldenstreit ohne Ergebnis. Investoren zeigen erste Anzeichen von Nervosität, ein möglicher Zahlungsausfall rückt näher.

New York, Washington Eine gute Stunde dauerte das Treffen von US-Präsident Joe Biden und dem Spitzen-Republikaner Kevin McCarthy im Weißen Haus. Am Dienstagabend (Ortszeit) hatten beide zum ersten Mal zu zweit über den Schuldenstreit gesprochen, ohne großen Verhandlungsstab.

Doch erneut kam keine Einigung zustande, was die USA wieder einen Schritt näher an den Zahlungsausfall bringt. Das Krisentreffen im kleinsten Kreis zeigte den Ernst der Lage. Denn am Ende kommt alles darauf an, ob sich Biden, der demokratische US-Präsident, und McCarthy, der ranghöchste Republikaner im US-Kongress, einig werden.

Dem Kongress bleiben nur noch wenige Wochen um die Schuldenobergrenze der USA anzuheben. Bereits Anfang Juni droht ein Zahlungsausfall, der in der Geschichte der USA bislang noch nie vorgekommen ist.

