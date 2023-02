Wenn der Präsident Dienstagabend zur Lage der Nation spricht, wird er über Amerikas Stärke und Kraft sprechen. Zugleich bereitet er seine Wiederwahl vor – trotz eines Risikos.

Große Pläne mit 80 Jahren. (Foto: AP, Reuters, Getty Images [M]) US-Präsident Joe Biden, Vize Harris

Washington Der große Auftritt ist für US-Präsidenten so überlebenswichtig wie die große Bodyguard-Eskorte. George W. Bush, Oberbefehlshaber zweier Kriege, besuchte US-Truppen und ließ sich in einem Meer aus Camouflage ablichten. Bei Barack Obama erinnert man sich an Freiluft-Reden vor Zehntausenden Menschen. Donald Trump wollte immer alles in Kingsize; in der Endphase seiner Präsidentschaft ging er auf „Airport-Tour“, seine Fans bejubelten die einfliegende Air Force One live vom Rollfeld.

Für Joe Biden bedeutet der große Auftritt: Er steht vor einem Zug.

