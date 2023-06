USA Dokumentenaffäre: alle Fakten zur neuen Anklage gegen Donald Trump

Der Ex-Präsident wird zum zweiten Mal in Folge strafrechtlich angeklagt. Bereits am Dienstag muss er vor einem Gericht in Florida erscheinen – alle Hintergründe im Überblick.

Der ehemalige US-Präsident muss erneut vor Gericht erscheinen. (Foto: AP) Donald Trump

Washington „Ich bin unschuldig“: Mit diesen Worten wandte sich Donald Trump in einer Videobotschaft an seine Anhänger, aufgenommen in einem seiner Golfklubs im Bundesstaat New Jersey. Der ehemalige Präsident und Favorit für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner muss kommende Woche vor einem Bundesgericht in Miami erscheinen – das wurde in der Nacht zum Freitag bekannt.

In der Anklage geht es um geheime Regierungsdokumente, die Trump nach seiner Abwahl 2020 illegal aufbewahrt haben soll. Trump hatte seine Vorladung über seine eigene Social-Media-Seite Truth Social enthüllt. US-Medien bestätigten Details der Anklage.

Es ist das zweite Mal binnen weniger Monate, dass Trump strafrechtlich belangt wird. Trump wurde bereits im März in einem Verfahren um Schweigegeldzahlungen angeklagt, weitere Untersuchungen gegen ihn laufen. Worum es in der neuen Anklage geht und was sie für den Präsidentschaftswahlkampf bedeutet – alle Fakten im Überblick:

Was wissen wir über die Anklage?