USA Donald Trump muss Millionenstrafe wegen sexueller Nötigung zahlen

Der frühere US-Präsident muss fünf Millionen Dollar wegen eines sexuellen Übergriffs zahlen. Das entschied eine Geschworenenjury in New York. Der Vorwurf der Vergewaltigung wurde abgewiesen.

Eine US-Jury verurteilte den früheren Staatspräsidenten zu einer Geldstrafe. (Foto: AP) Donald Trump

New York Für Donald Trump ist es einer von vielen Justizverfahren, die derzeit gegen ihn laufen. Der ehemalige US-Präsident muss wegen sexueller Nötigung eine Entschädigung in Millionenhöhe zahlen. Das entschied eine Geschworenenjury am Dienstag in New York. Eine Verurteilung wegen Vergewaltigung blieb dem 76-Jährigen erspart.

Erst Anfang April war er in New York in einem Schweigegeld-Prozess um den Pornostar Stormy Daniels erschienen. Der nächste Termin ist dort erst im Dezember angesetzt. In anderen Verfahren geht es um die Bilanzierung seiner Immobilienunternehmen und um den Ansturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021.