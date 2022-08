USA Donald Trumps vergiftetes Erbe – Wie der Ex-Präsident die Republikaner spaltet

Die gemäßigte Republikanerin Liz Cheney könnte die Nominierung für ihre Wiederwahl verlieren. Das zeigt: Trumps Ideologie hat sich bis in den letzten Winkel der Partei verbreitet.

Washington Wenn Donald Trump sich morgen in Luft auflösen oder – physikalisch machbarer – in jedem Wortsinn zur Ruhe setzen würde: Die Republikanische Partei der USA bliebe trotzdem eine gespaltene Partei. Wer verstehen will, warum das so ist, muss nach Wyoming blicken.

Die konservative Mitte der USA befindet sich am Fuße des Casper Mountain. Genauer gesagt in der „Oil City“ Casper, mit weniger als 60.000 Einwohnern zweitgrößte Stadt im Bundesstaat Wyoming. Im Rakota-Hotel, einem schmucklosen, in die Jahre gekommenen beigefarbenen Gebäude trifft sich die örtliche Republikanische Partei zum traditionellen Natrona County Lincoln Day Dinner.

