Immer mehr Hotelbetreiber schreiben San Francisco als Standort ab, die Preise für Gewerbeimmobilien fallen ins Bodenlose. Schuld sind die Pandemie – und die Drogenkriminalität.

Die Stadt schätzt, dass etwa 7800 Obdachlose im Jahr 2022 in San Francisco gelebt haben. (Foto: Reuters) Obdachlose campieren in San Francisco

San Francisco Der Härtetest für San Franciscos Innenstadt steht unmittelbar bevor: Derzeit sollen Gebote für einen bekannten Bürokomplex im Herzen des Finanzdistrikts eingeholt werden. Noch 2019 hatte das 22-stöckige Gebäude mit der schillernden Adresse „250 California Street“ 300 Millionen Dollar gekostet. Nun schätzen Experten laut „Wall Street Journal“ nur noch mit Kaufgeboten von rund 60 Millionen Dollar.

Auch der Hotelmarkt erlebt die schwerste Krise seit 15 Jahren. Die Umsätze pro Zimmer liegen noch immer knapp ein Viertel unter den Zahlen vor der Pandemie. Vergangene Woche kündigte dann der Investor des Hilton am Union Square – San Franciscos größtes Hotel – an, dass er seine Kredite nicht mehr zurückzahlen werde. Andere Hotels wurden kürzlich schon per Zwangsversteigerung verkauft.

