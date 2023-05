USA Einigung auf Schulden-Deal – so turbulent geht es jetzt weiter

Washington Dem US-Kongress bleiben wenige Tage, um einen Zahlungsausfall der Vereinigten Staaten zu verhindern. Vor dem 5. Juni muss der Kongress die Schuldenobergrenze der USA angehoben haben – ansonsten, so warnt US-Finanzministerin Janet Yellen, sei die Nation nicht mehr in der Lage, ihre Rechnungen zu bezahlen. Die Folge wäre ein starker wirtschaftlicher Abschwung mit globalen Auswirkungen.

In der Nacht zum Sonntag hatten Präsident Joe Biden und der Republikaner Kevin McCarthy einen Durchbruch erzielt und sich nach wochenlangen Verhandlungen auf einen Deal zum Schuldenlimit verständigt. Biden und der republikanische Vorsitzende im Repräsentantenhaus erklärten in Washington, sie hätten eine vorläufige Einigung erreicht.

Am Sonntagabend verkündeten beide, sie hätten ihren Kompromiss für einen Gesetzesentwurf besiegelt. „Sprecher McCarthy und ich haben eine parteiübergreifende Haushaltsvereinbarung getroffen, die die schlimmste Krise verhindern wird – einen Zahlungsausfall zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes“, teilte Biden am Sonntag (Ortszeit) bei Twitter mit.

Der Deal sei eine „gute Nachricht“ für das amerikanische Volk, schrieb Biden weiter. Er forderte den Kongress auf, das Abkommen zur Erhöhung der US-Schuldenobergrenze bis 2025 im Gegenzug zu deutlichen Kürzungen bei den Ausgaben unverzüglich zu verabschieden. Eine Abstimmung in der Kammer ist für Mittwoch geplant.

Am Samstag sprach Biden von einem „wichtigen Schritt nach vorn“, und McCarthy von „historischen Ausgabenkürzungen“. Der US-Präsident betonte, der Deal würde die Ausgaben der USA senken und gleichzeitig wichtige Programme für die arbeitende Bevölkerung und das Sozialsystem schützen. Gleichzeitig räumte er ein: „Die Einigung stellt einen Kompromiss dar, was bedeutet, dass nicht jeder bekommt, was er will.“

Auch McCarthy versuchte, seine Republikaner darauf einzustellen, dass er nicht alle Forderungen durchsetzen konnte: „Ich glaube nicht, dass jeder am Ende des Tages glücklich sein wird“, sagte er. Aber grundsätzlich sei die Vereinbarung „des amerikanischen Volkes würdig“.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses steht nach der Einigung vor einer schwierigen Aufgabe. (Foto: AP) Kevin McCarthy

Die Äußerungen der beiden Verhandlungsführer lassen auf einen zähen Prozess im US-Kongress schließen. Sowohl Biden als auch McCarthy scheinen davon auszugehen, dass es unter Demokraten und Republikanern Widerstand gegen den Deal geben wird. Beide Politiker forderten die Kongresskammern auf, die Vereinbarung „sofort zu verabschieden“.

An diesen Stellen droht Widerstand

Realistischerweise muss der Entwurf im Laufe dieser Woche durch beide Kammern des US-Kongresses gehen und vom Präsidenten unterzeichnet werden, damit der drohende Zahlungsausfall tatsächlich abgewendet wird. Die meisten Abgeordneten sind wegen eines Feiertags über das Wochenende verreist und werden erst am Montagabend oder Dienstagmorgen nach Washington zurückkehren.

In den USA legt das Parlament in unregelmäßigen Abständen eine Schuldenobergrenze fest und bestimmt, wie viel Geld sich der Staat leihen darf. Mittlerweile ist dieser Schuldendeckel von rund 31,4 Billionen US-Dollar erreicht und das Finanzministerium muss die Kapitalreserven anzapfen. Für eine Anhebung der Schuldenobergrenze brauchen Biden und seine Demokraten die Republikaner im Kongress, der zwischen beiden Parteien gespalten ist.

Das sind Grundzüge des Abkommens - und an diesen Stellen droht Widerstand:

Drastische Sparpläne : Biden und McCarthy haben sich auf eine neue Schuldenobergrenze für die kommenden zwei Jahre geeinigt. Beide Parteien müssten sich somit vor den Präsidentschaftswahlen 2024 nicht mehr mit dem Schuldenlimit auseinandersetzen. Die Ausgaben im kommenden Jahr sollen demnach auf das Niveau des laufenden Haushaltsjahres begrenzt werden und dürfen im Haushaltsjahr 2025 nur um etwa 1 Prozent steigen. Ausgenommen davon sind Verteidigungsausgaben.

: Biden und McCarthy haben sich auf eine neue Schuldenobergrenze für die kommenden zwei Jahre geeinigt. Beide Parteien müssten sich somit vor den Präsidentschaftswahlen 2024 nicht mehr mit dem Schuldenlimit auseinandersetzen. Die Ausgaben im kommenden Jahr sollen demnach auf das Niveau des laufenden Haushaltsjahres begrenzt werden und dürfen im Haushaltsjahr 2025 nur um etwa 1 Prozent steigen. Ausgenommen davon sind Verteidigungsausgaben. Protest der rechten Flanke : Es ist möglich, dass die Einschnitte einigen Ultrakonservativen nicht weit genug gehen. Der republikanische Abgeordnete Ralph Norman aus South Carolina nannte die vorläufige Einigung „Wahnsinn“, und der Abgeordnete Dan Bishop aus North Carolina reagierte auf Twitter mit einem Emoji, das sich erbricht. Ex-Präsident Donald Trump hatte kürzlich dazu aufgerufen, eine Anhebung des Schuldenlimits zu blockieren. Ein Zahlungsausfall sei eher zu verkraften als „ein schlechtes Abkommen“, so Trump.

: Es ist möglich, dass die Einschnitte einigen Ultrakonservativen nicht weit genug gehen. Der republikanische Abgeordnete Ralph Norman aus South Carolina nannte die vorläufige Einigung „Wahnsinn“, und der Abgeordnete Dan Bishop aus North Carolina reagierte auf Twitter mit einem Emoji, das sich erbricht. Ex-Präsident Donald Trump hatte kürzlich dazu aufgerufen, eine Anhebung des Schuldenlimits zu blockieren. Ein Zahlungsausfall sei eher zu verkraften als „ein schlechtes Abkommen“, so Trump. Reizthema Soziales : Die Republikaner konnten sich in Teilen mit Einsparungen im sozialen Bereich durchsetzen. So forderte McCarthy, dass Menschen, die bestimmte soziale Leistungen wie Lebensmittelmarken erhalten, im Gegenzug einem Job nachgehen müssten. Offenbar wurden nun tatsächlich strengere Anforderungen beschlossen. Auch sollen Mittel für neue Steuerfahnder gekürzt und Milliarden an nicht ausgegebenen Corona-Geldern umgeleitet werden. Linke Demokraten haben jegliche Kürzungen bei Sozialleistungen und im Gesundheitsbereich als „inakzeptabel“ bezeichnet. Die Chefin des sogenannten „Congressional Progressive Caucus“, Pramila Jayapal, kündigte Straßenproteste an.

: Die Republikaner konnten sich in Teilen mit Einsparungen im sozialen Bereich durchsetzen. So forderte McCarthy, dass Menschen, die bestimmte soziale Leistungen wie Lebensmittelmarken erhalten, im Gegenzug einem Job nachgehen müssten. Offenbar wurden nun tatsächlich strengere Anforderungen beschlossen. Auch sollen Mittel für neue Steuerfahnder gekürzt und Milliarden an nicht ausgegebenen Corona-Geldern umgeleitet werden. Linke Demokraten haben jegliche Kürzungen bei Sozialleistungen und im Gesundheitsbereich als „inakzeptabel“ bezeichnet. Die Chefin des sogenannten „Congressional Progressive Caucus“, Pramila Jayapal, kündigte Straßenproteste an. Turbo für Energieprojekte? Offen ist, ob beide Seiten eine sogenannte „Permitting Reform“ auf den Weg gebracht haben, um neue Energieprojekte zu beschleunigen. Davon würde Bidens Klimaschutz-Agenda profitieren – aber auch neue Ölpipelines und Gasbohrungen könnten dadurch leichter genehmigt werden.

Streit um Ukraine-Hilfen: Das letzte Wort bei den milliardenschweren US-Hilfen für die Ukraine ist noch nicht gesprochen. Von den Schuldenlimit-Gesprächen wurde der Verteidigungshaushalt zwar ausgenommen. Doch das Thema dürfte spätestens im Herbst wieder akut werden, wenn das Budget verhandelt wird. Einige Republikaner wollen die Ukrainehilfen blockieren. Wie stark ihr Hebel ist, hat das wochenlange Drama um das Schuldenlimit gezeigt.

In der Finanzwelt kam die Einigung am Memorial Day-Wochenende gut an. „An den Anleihemärkten wird es sicher Erleichterung geben“ kommentiert etwa Thierry Wizman von der Investmentbank Macquarie den Kompromiss.

Der Aktienmarkt hatte schon am Freitag damit begonnen, die erwartete Einigung einzupreisen, als der marktbreite US-Index S&P 500 um 1,3 Prozent zulegte. Ob die Einigung im Schuldenstreit darüber hinaus noch die Kurse bewegt, wird sich erst am Dienstag zeigen, wenn in den USA wieder gehandelt wird. Im deutschen Handel sorgte der Kompromiss für nahezu keine Reaktion, der Leitindex Dax gab sogar leicht nach. Dafür zog der Ölpreis an, der Goldpreis stagnierte.

Der Ökonom Mark Zandi von der Rating-Agentur Moody’s rechnet zwar damit, dass die geplanten Kürzungen für die US-Wirtschaft bis 2024 immer noch zu 120.000 weniger Arbeitsplätzen führen werden. Das entspricht einer 0,1 Prozentpunkte höheren Arbeitslosenquote als ohne die Zugeständnisse von Biden.

Aber das ist deutlich weniger als die 2,6 Millionen Jobs, die laut Moody's mit den ursprünglichen Forderungen der Republikaner Berechnungen weggefallen wären. Bei einer Zahlungsunfähigkeit der USA rechnet die Ratingagentur mit einem Verlust von sieben Millionen Jobs.

Und so geht es jetzt weiter: Solle das Repräsentantenhaus den Gesetzentwurf im ersten Anlauf verabschieden, würde er kurz danach an den Senat weitergeleitet. Dort ist mit tagelangen Debatten zu rechnen. Damit würde sich die Abstimmung bis zum Wochenende ziehen und das Datum des errechneten Zahlungsausfalls gefährlich nahe rücken. Im Senat kann jeder einzelne Vertreter die Gesetzgebung blockieren und Verfahrensabstimmungen erzwingen.

Die US-Finanzministerin Janet Yellen hatte mehrfach davor gewarnt, das Geld könnte Anfang Juni ausgehen. (Foto: AP) Janet Yellen

Im Repräsentantenhaus ist die Situation besonders verfahren, weil die Republikaner nur eine sehr knappe Mehrheit haben. In der Fraktion sitzen mehrere Abgeordnete - viele von ihnen unterstützt von Trump - die kein Interesse an einem Kompromiss zeigen. McCarthy war zu Beginn des Jahres erst nach vielen Ankäufen von seiner Fraktion zum Vorsitzenden der Parlamentskammer gewählt worden. Das hatte seine Position enorm geschwächt.

Der Streit um die Schuldengrenze ist nun eine große Bewährungsprobe für McCarthy, bei der er für seine Partei Ergebnisse liefern muss. Dabei muss es ihm auch gelingen, auch einige Hardliner hinter einer möglichen Einigung zu versammeln, um eine möglichst breite Mehrheit in seiner Partei zu haben. Wäre er bei einer Abstimmung auf besonders viele Stimmen der Demokraten angewiesen, weil seine Parteikollegen sich quer stellen, würde ihn das weiter schwächen.

Biden: Haben eine „grundsätzliche Einigung“ im US-Haushalt erzielt

Der Streit hatte auch einen Schatten auf Bidens Reise zum G7-Gipfel nach Japan geworfen, Biden verhandelte während des Trips weiter. Der 80-jährige Biden tritt für eine zweite Amtszeit an, einen wirtschaftlichen Abschwung der USA will er unbedingt verhindern.

Der monatelange Streit bedroht schon jetzt die Kreditwürdigkeit der USA. Die Ratingagentur Fitch behielt für die weltgrößte Volkswirtschaft zwar das Top-Rating „AAA“ bei, senkte den Ausblick für die Kreditwürdigkeit aber auf „negativ“, so dass eine Abstufung weiterhin drohen könnte.

Das sogenannte „X-Datum“ – der Zeitpunkt, an dem der US-Regierung die Barmittel ausgehen–- ist nicht eindeutig zu kalkulieren, da es von den ständig schwankenden Steuereinnahmen des Bundes abhängt. US-Finanzministerin Yellen hatte zunächst geschätzt, dass das „Datum X“ bereits am 1. Juni erreicht sein werde, aktuell geht sie vom 5. Juni aus. Andere Schätzungen räumen einen Zeitpuffer bis zum 15. Juni ein.

Erstpublikation: 28.05.2023, 03:02 Uhr.