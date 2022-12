In den USA sterben jedes Jahr mehr als 70.000 Menschen an einer Überdosis Fentanyl. Der Schwarzmarkt ist kaum zu kontrollieren. Die US-Regierungen waren zu lange tatenlos.

Washington Die Opioid-Krise in den USA spitzt sich immer weiter zu. Noch nie sind so viele Menschen an einer Drogenüberdosis gestorben wie im vergangenen Jahr: 107.622. Somit stirbt im Schnitt alle fünf Minuten eine Person an einer Überdosis, 295 jeden Tag.

Eine Substanz ist dafür die Hauptursache: Fentanyl. Insgesamt 71.238 Menschen, also zwei Drittel der Drogentoten, sind im Jahr 2021 daran gestorben. Die Zahl hat sich seit 2019 fast verdoppelt. In den USA kommen mehr Menschen durch Fentanyl ums Leben als durch Unfälle, Waffengewalt oder Suizid.

Bei Fentanyl handelt sich um ein Opioid, also eine synthetisch hergestellte Substanz, die ähnlich wie Morphin eine schmerzlindernde Wirkung hat. Fentanyl ist jedoch sehr viel potenter als andere Opioide: Es ist 50 Mal stärker als Heroin und 100 Mal stärker als Morphin. Die Gefahr einer Überdosierung ist deshalb groß, nur zwei Milligramm reichen für eine Überdosis.

