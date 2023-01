USA Geheime Dokumente aus seiner Zeit als US-Vize bringen Biden in Bedrängnis

In einem Büro von Joe Biden sind offenbar als streng geheim eingestufte Dokumente aufgetaucht. Der brisante Fund spielt Donald Trump und den Republikanern in die Hände.

Der heutige US-Präsident war von 2009 bis 2017 Vize unter Obama. (Foto: Reuters) Joe Biden und Barack Obama (hinten) auf einer Wahlkampfveranstaltung

Washington Nicht nur der ehemalige Präsident Donald Trump, sondern auch der amtierende US-Präsident Joe Biden hat es mit dem Umgang mit geheimen Dokumenten nicht so genau genommen. Wie das Weiße Haus mitteilte, sind in dem von Biden gegründeten Thinktank „Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement“ als geheim klassifizierte Dokumente gefunden worden. Damit bestätigte das Weiße Haus einen Bericht des Fernsehsenders CBS.

Biden hatte die Denkfabrik in Washington nach seinem Ausscheiden als Vizepräsident unter Barack Obama gegründet und die Büroräume in dem Zentrum von 2017 bis etwa 2020 genutzt. Der Fund wurde erst jetzt bekannt, obwohl die Dokumente bereits im November entdeckt wurden.