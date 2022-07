USA Im Bann der Inflation: Wie Amerika jetzt eine Rezession abwenden will

Die USA sind vom Krieg in der Ukraine weniger betroffen als Europa. Und doch steigen die Sorgen vor einer Rezession. Der starke Arbeitsmarkt macht die Lage nur noch komplizierter.

New York Eigentlich ist es eine gute Nachricht: Amerikas Arbeitsmarkt ist stark. Im Juni wurden 372.000 neue Jobs geschaffen, deutlich mehr als erwartet, und die Arbeitslosenquote bleibt bei 3,6 Prozent auf historisch niedrigem Niveau.

Und doch blicken Ökonomen in diesen Tagen mit gemischten Gefühlen auf die jüngsten Daten aus den USA. Schließlich will die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) die größte Volkswirtschaft der Welt deutlich abkühlen, um die hohe Inflation von zuletzt 8,6 Prozent in den Griff zu bekommen. Und dafür ist ein schwächerer Arbeitsmarkt dringend nötig, um zu verhindern, dass steigende Löhne die Preise weiter nach oben treiben.

Die Lage der US-Wirtschaft bleibt weiterhin undurchsichtig – auch wenn die akute Sorge vor einem wirtschaftlichen Abschwung angesichts des robusten Arbeitsmarktes erst einmal zerstreut scheint.

