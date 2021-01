 USA: Impeachment-Verfahren gegen Trump beginnt in den nächsten Tagen – Virologe Fauci gibt wieder Corona-Briefings

Joe Biden will den letzten noch bestehenden nuklearen Abrüstungsvertrag mit Russland um fünf Jahre verlängern. Einen entsprechenden Vorschlag werde der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan noch am Donnerstag (Ortszeit) dem russischen Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, unterbreiten, teilte ein US-Regierungsvertreter mit. Weil Biden keine Änderungen an dem Vertrag fordert, stehen die Chancen gut, dass auch Moskau einer Verlängerung zustimmt. Über die US-Offerte für das New-Start-Abkommen hatte zunächst die Zeitung „Washington Post“ berichtet.



Der Pakt läuft im Februar aus. Er wurde im Jahr 2010 vom damaligen US-Präsidenten Barack Obama und dem damaligen russischen Staatschef Dmitri Medwedew unterzeichnet. New Start erlegt jedem der Länder eine Beschränkung auf insgesamt 1550 atomare Sprengköpfe auf. Beiden Seiten sind zudem 700 aktive Trägersysteme gestattet, also Interkontinentalraketen und Bomber. Der Vertrag sieht umfassende Inspektionen vor Ort vor, um die Einhaltung zu prüfen. Bidens Vorgänger Donald Trump stand dem New-Start-Abkommen äußerst kritisch gegenüber, da es die USA aus seiner Sicht benachteilige. Zudem drang der Expräsident auf eine Einbindung Chinas in den Pakt. Dies lehnte Peking aber rundheraus ab. Die Trump-Regierung wartete bis 2020, ehe sie in nennenswerte Verhandlungen mit Moskau über die Zukunft von New Start eintrat. Schon im Wahlkampf hatte Biden durchblicken lassen, sich für den Erhalt des Abkommens einzusetzen.



Kurz vor Bekanntwerden der US-Offerte mahnte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg die USA und Russland zur Verlängerung des Pakts. Man sollte nicht in eine Lage geraten, in der es keine Begrenzung von nuklearen Sprengköpfen gebe. New Start laufe innerhalb weniger Tage aus, warnte Stoltenberg vor Reportern in Brüssel. Er betonte zugleich, dass die Bemühungen um eine stärkere Waffenkontrolle mit dem Fortbestehen von New Start nicht enden sollten. Es gelte, den Pakt auf weitere Waffensysteme auszuweiten, die darin nicht abgedeckt seien. Auch China sollte miteinbezogen werden, da es seine Atomwaffen aktuell massiv modernisiere und seine nuklearen Fähigkeiten ausbaue, sagte Stoltenberg. Verfechter der Rüstungskontrolle warnen, dass ein Ende des Vertrags jegliche Zügel beseitigen würde, die der Nuklearmacht der USA und Russland angelegt worden seien. Die Folge wäre ein herber Schlag für die globale Stabilität. Kanada und europäische Nato-Partner treibt auch ganz allgemein die Sorge vor einer allmählichen Abkehr von Atomwaffensperrverträgen um.