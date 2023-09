USA Joe Bidens Sohn Hunter wegen Waffenkauf angeklagt

Weil er beim Kauf einer Waffe vor Jahren seine Drogensucht verschwieg, wird gegen Hunter Biden Anklage erhoben. Ein Deal mit der Staatsanwaltschaft war zuvor gescheitert.

Ein Deal mit der Staatsanwaltschaft war vor der Anklage gescheitert. (Foto: dpa) Hunter Biden

Washington Gegen den Sohn von US-Präsident Joe Biden ist wegen eines Verstoßes gegen waffenrechtliche Vorgaben Anklage erhoben worden. Dem 53-jährigen Hunter Biden wird zur Last gelegt, bei einem Waffenkauf vor Jahren seine Drogenabhängigkeit verschwiegen zu haben. Konkret ging es darum, dass er trotz bekannter Drogenprobleme im Jahr 2018 für elf Tage eine Waffe besessen hatte. Beim Kauf verschwieg er seine Drogensucht, was in den USA ein Verbrechen darstellt.

Ein geplanter Deal mit der Staatsanwaltschaft im Bundesstaat Delaware zu den Vorwürfen war zuvor geplatzt.

Die Vorwürfe fallen mitten in Joe Bidens Wahlkampf für eine zweite Amtszeit und in eine Zeit höchst aufgeladener politischer Stimmung in den USA mit Blick auf das Justizsystem des Landes. Im Kongress treiben die Republikaner Untersuchungen zu Hunter Bidens Geschäftspraktiken voran.

