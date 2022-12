USA Kapitol-Sturm: Untersuchungsausschus empfiehlt strafrechtliche Verfolgung Donald Trumps

Washington Der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol empfiehlt dem Justizministerium strafrechtliche Ermittlungen gegen Ex-Präsident Donald Trump und Vertraute. Dafür stimmte das Gremium des Repräsentantenhauses einstimmig, als es am Montag zu seiner letzten öffentlichen Sitzung zusammenkam. Es ist das erste Mal in der amerikanischen Geschichte, dass der US-Kongress zu diesem Mittel greift.

Das schwerste Verbrechen, das der Ausschuss Trump vorwirft, ist Anstiftung zum Aufstand. Die US-Justiz versteht darunter die Unterstützung „jeder Rebellion gegen die Autorität der Vereinigten Staaten oder die Gesetze“. Trump hatte seine Anhänger auf Twitter und während einer Kundgebung am 6. Januar 2021 aufgerufen, sich auf dem Capitol Hill gegen die Anerkennung des Präsidentschaftswahlergebnisses zur Wehr zu setzen.

Letztlich waren Hunderte Menschen gewaltsam in den Sitz des US-Kongresses eingedrungen. Insgesamt fünf Menschen starben, mehr als Hundert Polizisten wurden verletzt. US-Abgeordnete verschanzten sich, auch der Sachschaden war erheblich.

Der Republikaner Trump behauptet bis heute, die US-Wahlen seien manipuliert und Joe Biden sitze unrechtmäßig im Weißen Haus. Dutzende Untersuchungen und Gerichtsurteile haben diesen Vorwurf widerlegt. Trotzdem versammelt sich eine ganze Bewegung in den USA hinter der Verschwörungstheorie. Im November hatte Trump erklärt, für die Republikaner noch einmal als Kandidat für das Weiße Haus antreten zu wollen.

Wie es jetzt weitergeht - und was Trump droht

Formale Auswirkungen hat die Empfehlung zunächst nicht. Denn der Beschluss im Kongress ist nicht bindend. Es obliegt ausschließlich dem US-Justizministerium, ob es auf Bundesebene Anklage gegen Trump erhebt – und ihn damit unter Umständen für immer vom Präsidentenamt fernhalten würde. Anstiftung zum Aufstand wird mit einer Geldstrafe, Gefängnis bis zu zehn Jahren oder mit beidem bestraft. Sollte Trump wegen Aufruhrs verurteilt werden, dürfte er kein politisches Amt mehr ausüben.

Wann die Entscheidung des Justizministeriums kommt, ist offen. US-Justizminister Merrick Garland hatte im Vorfeld der Entscheidung erklärt, seine Behörde werde prüfen, ob die Hinweise aus dem Kongress eine Strafverfolgung rechtfertigen. Parallel hat das Ministerium eigene Untersuchungen eingeleitet: zum 6. Januar und zu Trumps Aufbewahrung geheimer Dokumente in seinem Wohnsitz in Mar-a-Lago (Florida).

Der Angriff aus das Zentrum des amerikanischen Demokratie hatte weltweit für Entsetzen gesorgt. (Foto: Reuters) Trump-Anhänger stürmen das Kapitol

Diese Untersuchungen werden von Sonderermittler Jack Smith geleitet der zuletzt am Internationalen Gerichtshof in Den Haag Kriegsverbrechen aufgeklärt hatte. Außerdem verfolgt die Bundespolizei FBI Hunderte von Trump-Anhängern, die am Kapitol-Sturm beteiligt waren, strafrechtlich.

Die Arbeit des Ausschusses gilt dennoch als wichtig. Allein schon, weil er die Geschehnisse rund um den 6. Januar akribisch dokumentiert. Am Mittwoch will der Ausschuss seinen Abschlussbericht in voller Länge veröffentlichen.

Das Gremium wirft Trump des Weiteren Aufruhr, Behinderung eines öffentlichen Verfahrens sowie Verschwörung gegen die US-Regierung vor. Der Ausschuss untersuchte in den vergangenen 18 Monaten, wie es zum Sturm auf den Sitz des US-Kongresses kam. Der Kongress sollte damals die Wahlniederlage des Republikaners gegen Joe Biden beglaubigen, als die Menge unter Gewaltanwendung eindrang.

„Er darf nie wieder ein Amt bekleiden“

Zeugenaussagen, Ton- oder Videoaufnahmen und Dokumente legen nahe, dass sich Trump seiner Niederlage durchaus bewusst war. Dennoch habe er versucht, dass Ergebnis für ungültig erklären zu lassen und Gouverneure in Bundesstaaten unter Druck gesetzt, sich ihm anzuschließen.

Systematisch habe der Noch-Präsident versucht, die Ratifizierung durch den Kongress zu untergraben, erklärte der U-Ausschuss. Als diese Bemühungen scheiterten, rief Trump seine Anhänger auf, das Kapitol zu stürmen – und sah anschließend dabei zu, wie sich die Gewalt entfaltete. Damit, so der Ausschuss, habe Trump seine in der Verfassung verankerte Pflicht verletzt, den den Kongress und die Rechtsstaatlichkeit zu schützen.

Eine Polizeibeamtin des Kapitols hatte unter Eid ausgesagt, sie sei „im Blut der Opfer ausgerutscht“, während der Mob ins Kapitol eindrang und das Gebäude teilweise in Brand setzte.

Die republikanische Abgeordnete Liz Cheney, die dem Ausschuss vorsitzt, kritisierte Trump aufs Schärfste. „Er saß im Dinner-Raum des Weißen Hauses und schaute im Fernsehen zu, wie die entsetzliche Gewalt tobte. Stundenlang wollte er nicht eingreifen, auch wenn Dutzende Mitarbeiter ihn anflehten. Das ist nicht nur kriminell, sondern ein klares moralisches Versagen. Kein Mann, der sich so verhalten hat, darf jemals wieder ein politisches Amt bekleiden.“ In dem Ausschuss sitzen sieben Demokraten und zwei Republikaner.

Die Sicherheitskräfte wurden von der zunächst gegen das amtliche Wahlergebnis protestierenden Menge schier überrollt. Der Angriff zog sich über Stunden. (Foto: Reuters) Bürgerkriegsähnliche Zustände

Im Laufe der Untersuchungen wurde der heute 76-jährige Trump von Zeuginnen und Zeugen schwer belastet. Dazu zählten etwa Trumps ehemaliger Justizminister William Barr oder Angestellte des Weißen Hauses. Als spektakuläre Überraschungszeuginnen galt Cassidy Hutchinson, eine ehemalige Mitarbeiterin im Weißen Haus. Sie warf Trump im Sommer vor, sich vorab über mögliche Gewalt am 6. Januar 2021 im Klaren gewesen zu sein.

Trumps Unterstützung bei den Republikanern sank zuletzt

Der Ex-Präsident ist in diverse rechtliche Auseinandersetzungen verwickelt. Fast zehn verschiedene Ermittlungen laufen parallel gegen Trump, gegen seine Familie oder seinen Immobilienkonzern The Trump Organization. Unter anderem geht es um mutmaßlichen Steuerbetrug oder den Verrat von Staatsgeheimnissen. Der Bundesstaat Georgia untersucht Versuche Trumps, Politiker im Zusammenhang mit dem Wahlergebnis unter Druck zu setzen.

Einen Teil der Anwalts- und Prozesskosten hatte lange die Parteizentrale der Republikaner übernommen, weil sie sich auf Trumps Zeit als Präsident beziehen. Damit ist es vorbei, seit jener offiziell erklärt hat, sich erneut auf die Präsidentschaft bewerben zu wollen.

Trumps Unterstützung in der republikanischen Partei sank zuletzt, auch wenn er an der Basis laut Umfragen weiterhin als beliebtester Politiker gilt. Eein Einfluss geht messbar zurück: Die von ihm unterstützten Kandidatinnen und Kandidaten schnitten bei den Zwischenwahlen im November überwiegend schlecht ab und verloren ihre Rennen.

Erste Großspender und hochrangige Politiker wenden sich ab. Der Senator John Thune etwa, der den Bundesstaat South Dakota vertritt, nannte Trump „einen Albatros“, der der Partei um den Hals hinge. Und der republikanische Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson, sagte, eine offizielle Nominierung von Trump wäre das „schlimmste Szenario“ für die Republikaner.

Mit Agenturmaterial.

