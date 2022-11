USA Kritik an Trump aus eigener Partei nach Empfang von Rassisten

Donald Trump hat den Rapper Ye und einen bekennenden „White Supremacist“ zum Abendessen getroffen. Das zeige schlechtes Urteilsvermögen, kritisieren mehrere Republikaner.

Über soziale Medien streiten sich die beiden über den Verlauf des Treffens – und mögliche Eklats. (Foto: dpa) Rapper Ye, Donald Trump

Washington Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wird aus den eigenen Reihen für den Empfang des Rassisten Nick Fuentes in seinem Anwesen Mar-A-Lago im Bundesstaat Florida kritisiert. „Ich denke nicht, dass es für einen Anführer, der ein Beispiel für das Land oder die Partei sein will, eine gute Idee ist, sich mit einem bekennenden Rassisten oder Antisemiten zu treffen“, sagte der Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson, am Sonntag dem Sender CNN.

Der einflussreiche republikanische Abgeordnete im Repräsentantenhaus, James Comer, sagte dem Sender NBC, Trump brauche ein besseres Urteilsvermögen bei der Frage, mit wem er zu Abend esse. Trump will bei der Präsidentenwahl 2024 wieder für die Republikaner antreten.

Das US-Justizministerium beschreibt Fuentes als jemanden, der Weiße anderen Menschen für überlegen hält. Er hatte an der Kundgebung von Trump-Anhängern am 6. Januar 2021 teilgenommen, die dem Sturm auf das Kapitol voraus gegangen war. Die Bürgerrechtsgruppe Anti-Defamation League erklärte, Fuentes habe den Holocaust ins Lächerliche gezogen. Trump erklärte auf seiner sozialen Plattform Truth Social, er habe Fuentes bei einem Empfang vergangene Woche kennengelernt, an dem auch der Rapper Ye teilnahm, der unter seinem früheren Namen Kanye West bekannt ist. Auch Ye ist bereits wegen antisemitischer Äußerungen kritisiert worden. Der Sportartikel Adidas kündigte die Zusammenarbeit daher auf.

Trump erklärte, er habe sich mit Ye gut verstanden. Er habe sich bei ihm nicht antisemitisch geäußert und nette Dinge über ihn in der TV-Sendung Tucker Carlson gesagt. „Warum sollte ich einem Treffen nicht zustimmen? Außerdem kannte ich Nick Fuentes nicht", schrieb Trump. Über den Verlauf des Abendessens streiten sich Trump und Ye seit dem Wochenende auf sozialen Plattformen. Ye hatte ein Video auf Twitter veröffentlicht, in dem er behauptet, Trump sei „beeindruckt" von Fuentes gewesen. West sagte darin außerdem, er habe Trump vorgeschlagen, dass der Ex-Präsident bei der Wahl 2024 als sein Vize antreten könne. Trump habe ihn am Tisch angeschrien und ihm zu verstehen gegeben, dass er denke, dass Ye verlieren werde. Der Rapper hatte sich 2020 für das Amt des US-Präsidenten beworben, wegen verpasster Anmeldefristen schaffte er es jedoch in den meisten Staaten nicht auf den Wahlzettel. Im Anschluss hatte er angedeutet, bei der Abstimmung 2024 noch einmal ins Rennen gehen zu wollen. Zuletzt postete er auf Twitter Videos mit den Worten „Ye 24". Trump bestreitet diese Auseinandersetzung bei ihrem Treffen. Er beschrieb das Dinner als „ereignislos". Der frühere US-Botschafter in Israel David Friedman twitterte: „An meinen Freund Donald Trump, du bist besser als das. Auch einen Kennenlernen mit einem Antisemiten wie Kanye West und mit menschlichem Abschaum wie Nick Fuentes ist unannehmbar."