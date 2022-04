USA New Yorker Vizegouverneur Brian Benjamin wegen Korruption verhaftet

Der Stellvertreter der New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul ist wegen Bestechung angeklagt worden. Es geht um illegale Spenden.

Zur Last gelegt werden dem Demokraten die Annahme rechtswidriger Wahlkampfspenden. (Foto: AP) Brian Benjamin

New York Der New Yorker Vizegouverneur Brian Benjamin ist am Dienstag im Zusammenhang mit Korruptionsermittlungen verhaftet worden. Das teilte die US-Generalstaatsanwaltschaft mit. Benjamin ist seit September Stellvertreter von Gouverneurin Kathy Hochul.

Zur Last gelegt werden dem Demokraten die Annahme rechtswidriger Wahlkampfspenden. Die Vorwürfe lauten auf Bestechung, Pflichtverletzungen (Honest Services Wire Fraud) und Fälschung von Akten.

Zwei Monate nach Benjamins Ernennung zum Vizegouverneur - er ist der zweite Schwarze in diesem Amt im Staat New York - wurde ein Immobilienhändler verhaftet, der ihm in seinem Wahlkampf für das Amt des Rechnungsprüfers Spenden zukommen ließ.

„Benjamin missbrauchte seine Autorität als Senator des Staates New York und ließ sich auf ein Bestechungsschema ein, bei dem er öffentliche Mittel für seine eigenen korrupten Zwecke verwendete“, heißt es in der Anklageschrift.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Der Comptroller of New York ist das dritthöchste Amt in dem Staat. Damals wurden gegen Benjamin noch keine Vorwürfe erhoben.