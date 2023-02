USA Senator Fetterman wegen Depression im Krankenhaus

Der Abgeordnete wird im Militärkrankenhaus Walter Reed in der Nähe von Washington behandelt. Er wurde erst im November überraschend in den US-Senat für Pennsylvania gewählt.

Der US-Senator hat sich freiwillig ins Krankenhaus begeben. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) John Fetterman

Der US-Senator John Fetterman wird wegen einer Depression im Krankenhaus behandelt. „John Fetterman leidet zwar schon sein ganzes Leben lang an Depressionen, aber erst in den vergangenen Wochen wurde es immer schlimmer“, teilte das Büro des Demokraten am Donnerstag mit. Der 53-Jährige habe sich daher nach ärztlichem Rat freiwillig ins Militärkrankenhaus Walter Reed in Bethesda nahe der US-Hauptstadt Washington einweisen lassen.

Fetterman hatte sich bei den Kongresswahlen im November im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania bei der Wahl zum US-Senat durchgesetzt - und damit einen Sitz in der Parlamentskammer in Washington für seine Partei hinzugewonnen. Der linke Lokalpolitiker galt mit seinen Tätowierungen und dem für ihn typischen Kapuzenpulli als besonderer Kandidat in seiner Partei. Fetterman hatte vergangenes Jahr einen Schlaganfall erlitten. Republikaner hatten ihn daher im Wahlkampf wegen seines Gesundheitszustands immer wieder angegriffen.

Schwere Depressionen sind nach Angaben des Nationalen Instituts für Mentale Gesundheit eine der häufigsten psychischen Erkrankungen in den Vereinigten Staaten. Schätzungsweise haben demnach 21 Millionen Erwachsene im Land im Jahr 2020 mindestens eine schwere depressive Episode durchlebt. Das entspricht gut acht Prozent aller Erwachsenen in den USA.