USA Strategien gegen Putins Krieg: Das ist das „Tiger Team“, dem Joe Biden vertraut

Ein verschwiegenes Team berät den US-Präsidenten zum russischen Angriffskrieg. Im Vordergrund die Frage: In welchem Fall müssten die USA aktiv eingreifen?

Washington Es ist das Worst-case-Szenario – eines, das längst nicht mehr so unwahrscheinlich wie in den vergangenen Jahrzehnten wirkt. Die Vorstellung, dass der russische Präsident Wladimir Putin Bio- und Atomwaffen mitten in Europa einsetzt oder ein Nato-Mitglied beziehungsweise ein weiteres Land wie Moldawien oder Georgien angreift, mag in diesen Tagen kaum noch ein Sicherheitsexperte ausschließen.

Die Politiker in den westlichen Hauptstädten mussten sich darauf einstellen und auf einmal Szenarien durchspielen, die längst ausgeschlossen sein sollten. Ganz zuvorderst die USA, die über die schlagkräftigste Armee der Welt verfügen – und über Atomwaffen. Auch wenn US-Präsident Joe Biden alles vermeiden will, was sein Land direkt in einen neuen Krieg verwickelt, kann er es sich nicht leisten, diese Gefahr zu ignorieren.

