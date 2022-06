USA Supreme Court kippt liberales Abtreibungsrecht – Präsident Biden schimpft über oberstes US-Gericht

Der Supreme Court macht den Weg für schärfere Abtreibungsgesetze frei. Nun können die 50 Bundesstaaten selbst entscheiden – zwei Staaten verbieten Abtreibung.

Befürworterinnen des Abtreibungsrechts brechen in Tränen aus. (Foto: Bloomberg) Reaktionen nach dem Urteil des Supreme Courts

New York, Washington An dem Tag, an dem der Oberste Gerichtshof der USA das bundesweite Recht auf Abtreibung kippte, ist die Spaltung der Nation auch vor dem Supreme Court sichtbar: Die weitläufige Freitreppe des Gerichtsgebäudes mit Marmorsäulen und einem Dreiecksgiebel, auf der sonst die Touristen verschnaufen, ist mit einem Gitterzaun und Polizei abgesperrt.

Nur Minuten nach der Verkündung ist der Platz vor dem Supreme Court direkt gegenüber dem Kapitol brechend voll, mit Gegnern und Befürwortern der Entscheidung. „Yes we won! Yes we won!“, schallt es auf der Seite der Abtreibungsgegner, die einen historischen Sieg für sich verbuchen können. Seifenblasen schweben empor, die Bässe von Musikverstärkern lassen den Boden vibrieren. „Anti Abortion is the future“ steht auf Plakaten, Pro Life is pro Woman“ oder „A Moment in History“: illustriert mit Graphen eines Herzschlags und Abdrücken von Babyfüßen.