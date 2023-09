USA Tarifverhandlungen der US-Autobauer inmitten von Streiks fortgesetzt

Demonstrierende in Detroit, Michigan in den USA

Die Angestellten von drei US-Autobauern sind am Freitag in den Streik getreten.

Inmitten der Streiks bei den drei großen US-Autobauern GM, Ford und der Chrysler-Muttergesellschaft Stellantis haben die Konzerne und die Autogewerkschaft UAW ihre Tarifverhandlungen am Samstag wieder aufgenommen. Stellantis teilte dazu mit, seine Lohn-Offerte angehoben zu haben. Man biete nun per sofort zehn Prozent mehr Geld und über die Laufzeit von viereinhalb Jahren insgesamt 21 Prozent mehr. Das Angebot liegt aber weiterhin deutlich unter der ursprünglichen UAW-Forderung von 40 Prozent.

Am Freitag hatte die Mitglieder der UAW erstmals zeitgleiche Streiks in einzelnen Werken der drei Auto-Hersteller begonnen. Die Auswirkungen waren nach Einschätzung von Experten zunächst gering. Die UAW hatte allerdings erklärt, sollte es nicht zu einer Einigung kommen, würden die Arbeitsniederlegungen ausgeweitet. Die zuletzt gültige Tarifvertrag, der über vier Jahre lief, war in der Nacht zum Freitag ausgelaufen. Die Gewerkschaft fordert neben höheren Löhnen unter anderem auch kürzere Wochenarbeitszeiten und eine größere Arbeitsplatzsicherheit im Zuge der Umstellung der Autohersteller von Verbrenner- auf Elektrofahrzeuge.

Mehr: Nvidia: Warum die Chipproduktion klemmt und so die Künstliche Intelligenz ausbremst