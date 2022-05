USA Tödliche Schüsse in Buffalo: Behörden gehen von rassistischem Motiv aus

Bei Schüssen im US-Bundesstaat New York sind mindestens zehn Menschen ums Lebens gekommen. Der Täter wurde festgenommen.

New York Nach den tödlichen Schüssen in einem Supermarkt in Buffalo im US-Staat New York gehen die Behörden von einer rassistisch motivierten Tat aus. Es handele sich um einen Fall von rassistisch motiviertem, gewalttätigem Extremismus, teilten sie mit. Ein 18-jähriger Weißer hatte am Freitag zehn Menschen erschossen und drei weitere verletzt. Elf der Opfer waren schwarz. Der Schütze wurde festgenommen.

„Ich hoffe aufrichtig, dass diese Person, dieser weiße Rassist, der gerade ein Hassverbrechen an einer unschuldigen Gemeinschaft verübt hat, den Rest seiner Tage hinter Gittern verbringen wird“, sagte Gouverneurin Kathy Hochul in der Nähe des Anschlagsortes. Unklar war, warum der Schütze mehr als 300 Kilometer weit fuhr, um in dem Supermarkt in Buffalo die Tat zu verüben.

US-Präsident Joe Biden brachte seine Anteilnahme zum Ausdruck. Die Tat sei „schrecklich", hieß es am Samstagabend (Ortszeit) aus dem Weißen Haus. „Der Präsident und die First Lady beten für die Opfer und ihre Angehörigen." Biden sei von seinem Berater für Heimatschutz über die Tat informiert worden und werde weiter auf dem Laufenden gehalten, teilte das Weiße Haus mit. Der Präsident verbringt einen Teil des Wochenendes in seinem Heimat-Bundesstaat Delaware. Geplant war, dass er am Sonntag nach Washington zurückkehrt.

