USA Trump-Herausforderer DeSantis tauscht Wahlkampfleiterin aus

Nach schlechten Umfragewerten ersetzt Ron DeSantis seine Wahlkampfleiterin durch einen engen Berater. Bereits im Juli hatte DeSantis knapp 40 Mitarbeiter entlassen.

Selbst Mitarbeiter des Wahlkampfteams, die allerdings anonym bleiben wollen, kritisierten die Kampagne von DeSantis sei orientierungslos und ohne klare Visionen. (Foto: Reuters) Trump-Herausforderer Ron DeSantis

Washington Der US-Präsidentschaftskandidat Ron DeSantis stellt angesichts des großen Vorsprungs seines Konkurrenten Donald Trump in Umfragen zu den Vorwahlen der Republikaner seine Wahlkampagne auf neue Füße. Der Gouverneur von Florida feuerte am Dienstag seine Wahlkampfleiterin Generra Peck und ersetzte sie durch den engen Berater James Uthmeier. Allerdings bleibt Peck dem Team als Chefstrategin erhalten. Bereits im Juli hatte DeSantis knapp 40 Mitglieder seines Teams entlassen.

DeSantis liegt im Rennen um den Posten des Präsidentschaftskandidaten der oppositionellen Republikaner an zweiter Stelle. Seit Monaten befinden sich seine Beliebtheitswerte in Umfragen im Sinkflug. In der jüngsten Reuters/Ipsos-Umfrage lag seine landesweite Unterstützung bei nur 13 Prozent, weit hinter den 47 Prozent von Ex-Präsident Trump.

Selbst Mitarbeiter des Wahlkampfteams, die allerdings anonym bleiben wollen, haben die Kampagne als orientierungslos und ohne klare Visionen kritisiert. Ein prominenter Spender für die republikanische Sache, Dan Eberhart, wertete die Umstrukturierung des Wahlkampfteams als halbherzig. Peck und Uthmeier würden lediglich von einer Position im Wahlkampfteam in eine andere wechseln. „Gouverneur DeSantis muss die Dynamik ändern", forderte Eberhart. DeSantis steht am 23. August in Milwaukee bei dem ersten öffentlichen Aufeinanderstreffen der republikanischen Präsidentschaftskandidaten vor einem entscheidenden Moment seiner Kampagne. Allerdings wird Trump ihm bei der Fernseh-Debatte keine Angriffsfläche bieten, denn der Ex-Präsident will an diesem Treffen der Republikaner nicht teilnehmen. Damit steigt die Gefahr, dass DeSantis die Kritik der anderen Bewerber auf sich ziehen könnte.