 USA: Trumps 187 Minuten Untätigkeit: Anhörungen zum 6. Januar

Der Untersuchungsausschuss zeigt, dass Trump Senatoren drängte, die Abstimmung zu verzögern statt den Mob zurückzurufen. Die Anhörungen gehen im September weiter.

Anhänger Trumps hatten am 6. Januar 2001 den Parlamentssitz in Washington erstürmt. (Foto: AP) Ex-US-Präsident Donald Trump

New York 187 Minuten Untätigkeit. Das ist das Bild von Donald Trump, das der Untersuchungsausschuss zur Attacke auf das Kapitol vor anderthalb Jahren zeichnet: Während der von ihm angeheizte Mob den Sitz des amerikanischen Parlaments erobert, Geheimdienstmitarbeiter um ihr Leben fürchten und ihn seine Berater und Beraterinnen drängen, die Gewalt zu verurteilen, sitzt der scheidende US-Präsident in seinem privaten Speisesaal und schaut Fox News. Die einzigen Telefonate sind die mit seinen Senatoren, in denen er sie aufruft, die Abstimmung zur Ratifizierung der Wahlen zu verzögern.

Das ist das Bild, was sich aus verschiedenen Zeugenaussagen, Telefonaten, Text-Nachrichten und Funksprüchen ergibt, die der Untersuchungsausschuss am Donnerstag Abend zur besten Fernsehzeit um acht Uhr an der amerikanischen Ostküste zeigte. Die Mitglieder des Ausschusses konzentrierten sich vor allem auf die Frage, was Trump in den rund drei Stunden nach seiner Ansprache und dem Ende des Angriffs auf das Kapitol getan hat.