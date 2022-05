USA und G7 Neue Sanktionen vor Putins Auftritt – „Es wird keinen Rückzugsort für die russische Wirtschaft geben“

New York Vor den Feierlichkeiten zum „Tag des Sieges“ am 9. Mai in Moskau verhängen die USA und die anderen G7-Staaten wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine neue Sanktionen gegen Russland. Das teilte das Weiße Haus in Washington am Sonntag mit.

Demnach haben sich alle G7-Staaten am Sonntag dazu verpflichtet, die Einfuhr von russischem Öl auslaufen zu lassen oder zu verbieten – die USA, aber auch Großbritannien haben bereits ein entsprechendes Importverbot verhängt.

Zuvor hatten die Regierungschefs der G7-Staaten in einer Schaltkonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski gesprochen. Die Strafmaßnahmen zielen nach Angaben der US-Regierung unter anderem auf den wichtigen russischen Energiesektor ab.

Zur Siebenergruppe führender demokratischer Industrienationen gehören die Nato-Staaten USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien, Italien und Deutschland sowie Japan.

Die G7-Staaten kündigten in einer gemeinsamen Mitteilung weitere Unterstützung der Ukraine an und verurteilten Russland. „Wir sind entsetzt über den massiven Verlust von Menschenleben, den Angriff auf die Menschenrechte und die Zerstörung, die das russische Vorgehen in der Ukraine angerichtet hat.“

Ölimportverbot vereinbart

In einer ersten Reaktion auf die neuen Sanktionen sank der Ölpreis in der Nacht zu Montag. Die US-Rohölsorte WTI näherte sich dem Preis von 109 Dollar je Barrel, nachdem dieser am Freitag ein Sechs-Wochen-Hoch erreicht hatte. Experten erwarten weitere Preisrückgänge, da die Verabredung der G7 den Druck auf Moskau erhöhen dürfte. Der russische Staatshaushalt ist abhängig von Einnahmen aus Rohstoffexporten.

Karte mit den Kampfhandlungen (Stand vom 7. Mai 2022)

Der japanische Premierminister Fumio Kishida sagte in einer ersten Reaktion über den Plan der Staatengruppe: „Es ist eine äußerst schwierige Entscheidung für ein Land, das den Großteil seiner Energie importiert.“ Aber es sei eine Zeit, in der die Einigkeit der G7 wichtiger sei als alles andere.

Die EU-Länder verhandeln in Brüssel ebenfalls über ein Ölembargo gegen Russland und weitere Strafmaßnahmen. Streit gab es zuletzt über Ausnahmeregeln von dem Importstopp für Länder wie Ungarn, Tschechien, die Slowakei und Bulgarien.

Ein Treffen der 27 Vertreter der EU ging am Sonntag ohne Einigung zu Ende. Die Gespräche sollen in dieser Woche fortgesetzt werden. Auch ein Transportverbot von russischem Öl in Drittländer ist im Gespräch.

Der britische Premierminister Boris Johnson erklärte nach dem Schaltgespräch auf Twitter: „Wir haben vereinbart, unsere wirtschaftliche und militärische Unterstützung für die Ukraine zu verstärken.“ Zudem sei man sich einig gewesen, „dass mehr getan werden muss, um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten und sicherzustellen, dass Agrarexporte [die Ukraine] verlassen können.“

Verstärkte militärische Unterstützung

Die G7-Staaten haben sich zudem auf eine weitere militärische Unterstützung der Ukraine verständigt. In der Erklärung vom Sonntag hieß es: „Wir werden unsere laufende Militär- und Verteidigungshilfe für die ukrainischen Streitkräfte fortsetzen, die Ukraine weiterhin beim Schutz ihrer Datennetze vor Cyberangriffen unterstützen und unsere Zusammenarbeit, auch im Bereich der Informationssicherheit, ausbauen.“ Insgesamt werde man die Ukraine 2022 mit mehr als 24 Milliarden Dollar unterstützen.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau nahm an der G7-Schalte aus Kiew heraus teil, wo er für einen unangekündigten Besuch eingetroffen war. „Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs obsiegten der Frieden, die Gerechtigkeit und die Freiheit“, erklärte Trudeau.

Kanadas Premierminister fügte hinzu: „77 Jahre später müssen wir diese Werte erneut verteidigen und uns gegen eine gewaltsame Aggression wehren – für die Ukraine, für Europa und für die Welt.“ Die kanadische Regierung kündigte neue Waffenlieferungen an die Ukraine im Umfang von 50 Millionen Dollar an.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat am Sonntag überraschend die Ukraine besucht. (Foto: via REUTERS) Justin Trudeau und Wolodimir Selenski

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg wandte sich anlässlich des Tags des Sieges über Nazi-Deutschland direkt an Russlands Präsident Wladimir Putin. „Ich rufe Präsident Putin zum 9. Mai noch einmal auf, den Krieg unverzüglich zu beenden, seine Truppen aus der Ukraine zurückzuziehen und Friedensverhandlungen aufzunehmen“, sagte er der Zeitung „Welt“.

US-Präsident Joe Biden betonte nach der G7-Schaltkonferenz in einer Mitteilung die „eiserne Einigkeit und Entschlossenheit, die Ukraine weiter zu stärken und den Druck auf Putin zu erhöhen".

Die westlichen Verbündeten verschärfen die Strafmaßnahmen. (Foto: dpa) US-Präsident Joe Biden

Auch von US-First-Lady Jill Biden kam Unterstützung. Sie fuhr von der Slowakei überraschend in die ukrainische Grenzstadt Uschhorod und traf dort die Frau des ukrainischen Präsidenten, Olena Selenska. „Ich wollte am Muttertag kommen“, sagte Jill Biden. „Es ist wichtig, dem ukrainischen Volk zu zeigen, dass das amerikanische Volk zum ukrainischen Volk steht.“

Weiter gehende US-Sanktionen

In ihrer Erklärung kündigen die G7-Staaten an, neben dem Ölimportverbot weitere Sanktionen gegen Russland anzugehen. Darunter fallen demnach das Verbot der „Erbringung wichtiger Dienstleistungen, auf die Russland angewiesen ist“, „Maßnahmen gegen russische Banken“, die Unterbindung russischer Propaganda und Maßnahmen gegen die russischen „Finanzeliten und Familienmitglieder, die Präsident Putin bei seinen Kriegsanstrengungen unterstützen.“

Was das konkret bedeutet, ließ die Erklärung offen. Ein US-Regierungsvertreter nannte am Sonntag erste Details der eigenen Maßnahmen. Demnach verbieten die USA Dienstleistungen im Bereich Buchhaltung, Management, Beratung oder Marketing für Firmen oder Personen in Russland. Darunter fallen etwa die großen US-Wirtschaftsprüfungs- und -Beratungsunternehmen. Sie dürfen in Russland nicht mehr aktiv sein.

Darüber hinaus wollen die USA Sanktionen gegen drei der wichtigsten Fernsehsender verhängen, die direkt oder indirekt von der Regierung von Präsident Putin kontrolliert werden: Perwy Kanal. Rossija-1 und NTW. An diese „Sprachrohre des Kremls“ dürften weder Werbeaufträge aus den USA erteilt noch dürfe US-Technik zum Sendebetrieb geliefert werden.

Der US-Regierungsvertreter sagte weiter, die USA würden ihre Exportkontrollen weiter verschärfen, um Russlands Kriegsanstrengungen zu schwächen. Betroffen seien etwa Holzprodukte, Industriemotoren und Räumfahrzeuge. Außerdem würden Sanktionen verhängt gegen Manager der größten und der drittgrößten russischen Bank, Sberbank und Gazprombank. „Die Botschaft ist, dass es keinen Rückzugsort für die russische Wirtschaft geben wird, wenn Putins Invasion andauert.“

Das Weiße Haus teilte mit: „Unsere beispiellosen Sanktionen fordern bereits einen immensen Tribut von Russlands Wirtschaft.“ Die Exportkontrollen würden Russland von wichtiger Technologie abschneiden. „Putins Krieg wird voraussichtlich die wirtschaftlichen Errungenschaften der letzten 15 Jahre in Russland zunichtemachen.“

Zwei wichtige russische Panzerfabriken hätten die Arbeit eingestellt, weil ihnen ausländische Komponenten fehlten. Fast 1000 Unternehmen hätten Russland verlassen. „Putin hat sein ursprüngliches militärisches Ziel, die Ukraine zu beherrschen, nicht erreicht – aber er hat es geschafft, Russland zu einem weltweiten Paria zu machen.“

Russische Drohung

Aus Moskau kamen am Sonntag neue Drohungen, offenbar auch in Reaktion auf das Vorgehen des Westens. Ein russischer Regierungsvertreter erklärte, dass „die Nato-Länder von Russland in einer halben Stunde vernichtet werden“, wenn der Konflikt durch den Einsatz von Atomwaffen eskaliere.

Dmitri Rogosin, Leiter der russischen Raumfahrtagentur Roscosmos und ehemaliger stellvertretender Ministerpräsident, betonte zugleich, dass ein solches Ereignis „nicht zugelassen werden kann, weil die Folgen die gesamte Erde betreffen werden“.

Die Parade zum Ende des Zweiten Weltkriegs, die Russland jedes Jahr am 9. Mai feiert, markiert den 77. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland. Auf der Militärschau sollen auch Überschallflugzeuge, Tu-160-Bomber und die Iljuschin Il-80 zu sehen sein. Diese ist als Russlands „Weltuntergangsflugzeug“ bekannt – und soll im Falle eines Atomkriegs die Führungsspitze des Kremls in Sicherheit bringen.

Die Parade zum Ende des Zweiten Weltkrieg, die Russland jedes Jahr am 9. Mai feiert, markiert den 77. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland. (Foto: AP) Acht russische Kampfflugzeuge formen den Buchstaben „Z“

Am Himmel über dem Roten Platz sollen acht russische Kampfflugzeuge den Buchstaben „Z“ formen, das Symbol für die „militärische Spezialoperation“. Befürchtungen, Putin könnte offiziell den Kriegszustand ausrufen und zur Generalmobilmachung blasen, damit sein Militär vorankommt, weist der Kreml offiziell zurück.

Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben westliche Staaten bereits harte Sanktionen gegen Russland verhängt. Deutschland hat derzeit die G7-Präsidentschaft inne und richtet Ende Juni in Bayern den nächsten Gipfel der Gruppe aus. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verteidigte am Sonntag die deutsche Militärhilfe für die Ukraine und begründete das mit den Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg: „Putin wird den Krieg nicht gewinnen.“

