USA Untersuchungsausschuss nimmt Vorladung für Trump zurück

Washington Der Untersuchungsausschuss des US-Repräsentantenhauses zum Angriff auf das US-Kapitolgebäude hat seine Vorladung für Ex-Präsident Donald Trump fallen gelassen.

Der Vorsitzende des Ausschusses, Bennie Thompson, teilte dem Trump-Anwalt David Warrington am Mittwoch (Ortszeit) mit, dass die Vorladung wegen des bevorstehenden Endes der Arbeit des Ausschusses zurückgenommen werde. Der Ausschuss wird kommende Woche aufgelöst. Trump und seine Anwälte feierten das Ende der Vorladung als Erfolg.

Der Ausschuss hatte Trump vorgeladen, damit dieser aussagt und Dokumente vorlegt. Der Ausschuss ermittelte zur Rolle Trumps bei dem Aufstand im US-Kapitolgebäude vom 6. Januar 2021 und zu den Versuchen, seine Wahlniederlage 2020 zu kippen. Trump verklagte den Ausschuss im November, um nicht aussagen zu müssen.

Der Ausschuss gab in seinem Abschlussbericht von vergangener Woche an, dass Trump an einer Verschwörung beteiligt gewesen sei, um die Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen. Zudem habe er nichts gegen die Gewalt im Kapitolgebäude unternommen. Der Ausschuss empfahl, dass das US-Justizministerium gegen Trump unter anderem wegen Beihilfe zum Aufstand ermittelt.

Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social, die Vorladung sei wahrscheinlich zurückgenommen worden, „weil sie wussten, dass ich nichts falsch gemacht habe, oder sie kurz davorstanden, vor Gericht zu verlieren“.

