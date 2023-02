USA US-Senator Fetterman wegen Depression im Krankenhaus

Der Politiker hatte trotz eines Schlaganfalls eine wichtige Wahl für die Demokraten gewonnen. Jetzt ließ er sich freiwillig in eine Klinik einweisen.

Der US-Senator hat sich freiwillig ins Krankenhaus begeben. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) John Fetterman

Washington Der US-Senator John Fetterman wird wegen einer Depression im Krankenhaus behandelt. „John Fetterman leidet zwar schon sein ganzes Leben lang an Depressionen, aber erst in den vergangenen Wochen wurde es immer schlimmer“, teilte das Büro des Demokraten am Donnerstag mit. Der 53-Jährige habe sich daher nach ärztlichem Rat freiwillig ins Militärkrankenhaus Walter Reed in Bethesda nahe der US-Hauptstadt Washington einweisen lassen.

Fetterman wurde rund um die Kongresswahlen im November durch seine progressiven Positionen und seine ungewöhnliche Lebensgeschichte bekannt. Er hatte sich im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania bei der Wahl zum US-Senat durchgesetzt – nur sechs Monate, nachdem er einen Schlaganfall erlitten hatte.

Damals besiegte er den von Donald Trump finanzierten Promi-Arzt und Republikaner Mehmet Oz mit großem Vorsprung. Dank Fettermans Erfolg konnten die US-Demokraten von Präsident Joe Biden ihre Mehrheit in der Parlamentskammer in Washington ausbauen.