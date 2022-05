USA US-Supreme Court will offenbar Rechtssprechung zum Schutz von Abtreibungsrechten kippen

Viele republikanisch geführte US-Bundestaaten haben Abtreibungsrechte zuletzt stark eingeschränkt. Der Supreme Court könnte bald ein wegweisendes Urteil fällen.

Supreme Court

New York Der oberste Gerichtshof in den USA plant offenbar das Urteil im Fall „Roe gegen Wade“ zurückzuweisen. In der Folge könnte der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen in vielen US-Bundesstaaten drastisch eingeschränkt werden. Wie aus einem ersten Entwurf des Gerichts hervorgeht, der dem Nachrichtenportal Politico vorliegt, argumentiert der Richter Samuel Alito, die Rechtsprechung in dem Fall sei fundamental falsch. Das Papier trägt die Datierung vom 10. Februar 2022. Laut Politico ist unklar, ob es seitdem Änderungen an dem Entwurf gegeben hat.

Das Urteil im Fall Roe gegen Wade garantierte 1973 den verfassungsmäßigen Schutz von Abtreibungsrechten in den USA. Mit einer Zurückweisung dieses Urteils wolle man „das Thema Abtreibung an die gewählten Vertreter des Volkes zurückgeben“, schreibt Alito in der Stellungsname. Somit könnten die Regierungen der US-Bundesstaaten wieder eigenmächtig entscheiden, ob sie Abtreibungen verbieten oder einschränken. Ein finales Urteil des Supreme Court wird im Juni oder Juli erwartet.