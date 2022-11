US-Präsident Biden tourt in den letzten Stunden vor den wichtigen Wahlen durch das Land. Er verbreitet Optimismus, doch Pannen und schlechte Umfragen trüben den Endspurt.

„Wir werden niemanden zurücklassen“, verspricht Biden den Wählern auf einer der letzten Wahlkampfveranstaltungen. (Foto: Polaris/laif) US-Präsident Joe Biden

Washington Sprechchöre begrüßen Joe Biden, er muss mehrfach ansetzen, um seinen Satz beenden zu können. „Lasst mich mal ausreden“, sagt er ins Mikrofon und lacht. Diese Wahl sei anders als Wahlen zuvor, meint der US-Präsident am Sonntagabend in einer Universität nördlich von New York. „Diese Wahl ist buchstäblich eine Wahl. Und zwar zwischen zwei komplett verschiedenen Nationen“, warnt er vor rund tausend Zuhörern.

Radikale Republikaner seien eine Gefahr für das Land, seine Demokraten hingegen kämpften für alle und jeden. „Wir lassen niemanden zurück“, beschwört Biden.

Am Dienstag entscheiden die Wählerinnen und Wähler in den USA über Tausende wichtige Positionen in den Bundesstaaten, im Senat und Repräsentantenhaus. Die sogenannten Midterms sind die wichtigsten Abstimmungen zwischen zwei Präsidentschaftswahlen.

