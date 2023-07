VDMA Deutsche Maschinenbauer erwarten deutlich weniger Wachstum in China

Konjunkturschwäche und politische Risiken trüben die Aussichten der Branche. Die Unternehmen investieren inzwischen lieber bei zwei Rivalen der Volksrepublik.

Weil die Bauindustrie in China weniger neue Maschinen bestellt, rechnen die deutschen Maschinenbauer mit schlechteren Geschäften. (Foto: AP) Baustelle in Peking

Peking Die Geschäfte der deutschen Maschinenbauer in China drohen in diesem Jahr deutlich schlechter zu laufen als bislang erwartet. Während der Verband der Maschinenbauer (VDMA) bisher von einem Zuwachs von sechs Prozent ausging, rechnet Präsident Karl Haeusgen nur noch mit einem Plus „im niedrigen einstelligen Bereich, zwischen null und drei Prozent“, sagte er am Dienstag vor Journalisten in Peking.

Der Hauptgrund aus Hauesgens Sicht: Wichtige Abnehmer halten sich mit Investitionen zurück, allen voran die Bauindustrie.

Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt erholt sich deutlich langsamer von den Folgen der strikten Null-Covid-Politik als von vielen erhofft. Deshalb wirbt die chinesische Staatsführung verstärkt um Investitionen aus dem Ausland. Das spürt auch der VDMA, denn Haeusgen und seine Delegation wurden bei ihrem Chinabesuch von Handelsminister Wang Wentao empfangen, zum ersten Mal in der Verbandsgeschichte.