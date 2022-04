Vereinte Nationen Mutmaßliche Kriegsverbrechen: UN stimmt für Suspendierung Russlands im Menschenrechtsrat

Genf Die mutmaßlichen Kriegsverbrechen seiner Armee in der Ukraine schwächen Russlands internationale Position immer mehr: Eine große Mehrheit der Vollversammlung der Vereinten Nationen hat am Donnerstag in New York für eine Aussetzung der Mitgliedschaft Russlands aus dem Menschenrechtsrat gestimmt. Für die Resolution votierten 93 UN-Mitgliedsländer darunter Deutschland, Österreich die Schweiz und Luxemburg, dagegen sprachen sich 24 Staaten aus, darunter Russland. 58 Staaten enthielten sich. Für den Schritt war eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig, für die die Enthaltungen nicht gezählt werden.

Russland bleibt nun zwar bis zum Ende seiner Amtszeit offiziell Mitglied des Rates, verliert aber alle Rechte dieser Mitgliedschaft. Das Land kann beispielsweise an den Sitzungen des Menschenrechtsrats nicht mehr teilnehmen, auch nicht als Beobachter.

Mit der heutigen Entscheidung erleidet Russland eine weitere schwere Niederlage vor den Vereinten Nationen. Die UN-Vollversammlung hatte bereits zweimal den russischen Überfall auf das Nachbarland mit großer Mehrheit verurteilt.

Treibende Kraft hinter dem Ausschluss Russlands waren die USA. Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen in New York, Linda Thomas-Greenfield, bezeichnete Russlands Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat mit Sitz in Genf als „Farce“. „Wir glauben, dass Mitglieder der russischen Streitkräfte Kriegsverbrechen in der Ukraine verübt haben, und wir glauben, dass Russland dafür zur Rechenschaft gezogen werden muss“, sagte sie.

Die Liste der Kriegsverbrechen, die den Kreml-Truppen zur Last gelegt werden, umfassen Folter, Verschleppungen, Hinrichtungen und den Beschuss ziviler Objekte. Letztlich gaben die Bilder von Leichen und Berichte über Massaker durch russische Einheiten in der ukrainischen Stadt Butscha den Ausschlag für die US-Initiative.

Die heute verabschiedete Resolution ist äußerst ungewöhnlich. In der Geschichte des UN-Menschenrechtsrates wurden die Rechte eines Mitgliedes erst einmal suspendiert. Im Jahr 2011 straften die Mitgliedsländer so Libyen unter der Herrschaft des Diktators Muammar al-Gaddafi ab.

Vertreter Moskaus uneinsichtig

Mit Beginn der russischen Invasion Ende Februar mehrten sich die Stimmen gegen eine Mitgliedschaft Russlands im Menschenrechtsrat. Die Vertreter Moskaus bei den UN wehrten sich gegen die Kritik. Der russische Botschafter bei den UN in Genf, Gennadi Gatilow, bezeichnete den US-Vorstoß vor der Abstimmung als „unfundierte und rein emotionale Angeberei“. Washington beute die Ukraine-Krise zum eigenen Nutzen aus. Gatilows Kollege bei den UN in New York, Botschafter Wassili Nebensja, nannte das Bestreben, sein Land aus dem Rat zu entfernen, „unglaublich“.

Russland gehört dem 47 Staaten umfassenden UN-Menschenrechtsrat seit 2021 an, seine Mitgliedschaft endet turnusgemäß 2023. In dem 2006 gegründeten Gremium debattieren die UN-Länder über Unterdrückung, Folter und Kriegsverbrechen in allen Teilen der Welt und verurteilen Missstände. Gegen den Widerstand Russlands setzte das Gremium eine Kommission ein, die Straftaten im Krieg in der Ukraine untersuchen soll.

Dabei steht der Menschenrechtsrat immer wieder selbst in der Kritik, weil autoritär regierte Staaten wie Russland sich gegenseitig schützen könnten. Derzeit sind auch China, Eritrea, Kuba und Venezuela Mitglieder.

Russlands ständige Mitgliedschaft im Sicherheitsrat der UN bleibt derweil unangetastet. Zuletzt verlangte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski einen Ausschluss Russlands aus dem mächtigsten UN-Gremium.

Voraussichtlich wird es jedoch bei dieser Forderung bleiben: Russland könnte seinen ständigen Sitz oder sein Vetorecht nur durch eine Änderung der UN-Charta verlieren. Jedes ständige Mitglied des Sicherheitsrates muss eine Reform der Charta ratifizieren – woran Russland selbstredend nicht denken würde. Der russische Präsident Wladimir Putin ist somit weiterhin in der Lage, Sanktionen des Rates gegen sein Land zu vereiteln.

Ebenso unwahrscheinlich scheint ein kompletter Ausschluss Russlands aus den Vereinten Nationen. Zwar kann die Vollversammlung ein Mitglied ausschließen. Allerdings muss der Sicherheitsrat vorher eine Empfehlung aussprechen. Auch hier greift Russlands Schutzmechanismus als Vetomacht.

