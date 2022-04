Vereinte Nationen Selenski fordert Reform des UN-Sicherheitsrats und zeigt Schock-Video

New York In einer Video-Schalte mit dem UN-Sicherheitsrat hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski eine Reform des Gremiums gefordert. Außerdem verlangte er, dass die beteiligten Militärs als Kriegsverbrecher „wie bei den Nürnberger Prozessen“ vor Gericht kommen.

Es war das erste Mal seit Ausbruch des Kriegs, dass Selenski vor dem UN-Sicherheitsrat sprach, der zuletzt am 17. März zusammengekommen war. Wie schon bei seiner Video-Schalte im US-Kongress zeigte Selenski auch diesmal ein schockierendes Video mit Fotos von verbrannten Leichen, toten Kindern, Händen, die aus Erdhaufen herausragen.

„Die russischen Militärs, die diese Kriegsverbrechen begangen haben, müssen sich vor Gericht verantworten“, sagte Selenski. Man müsse den anderen Kriegsverbrechern zeigen, wie der größte Kriegsverbrecher angeklagt und verurteilt werde. Russland verhalte sich wie frühere Kolonialstaaten: „Russland will die Ukrainer in stille Sklaven verwandeln“, sagte er.

Dabei schere sich die russische Regierung nicht ums Völkerrecht. „Glauben Sie, dass die Zeit des Völkerrechts vorbei ist? Wenn Ihre Antwort Nein ist, dann müssen Sie jetzt sofort handeln“, mahnte er. Zu lange habe man Russlands Aggressionen in Syrien, in Moldawien, auf der Krim und in Georgien ignoriert. Nur so hätte es zu dem derzeitigen Krieg in der Ukraine kommen können, argumentierte Selenski.

Die Zeit sei gekommen, um den Sicherheitsrat zu reformieren, in dem die ständigen Mitglieder ein Vetorecht haben. „Wir müssen die Möglichkeit haben, zu bestrafen“, sagte er. Alle müssten gleich behandelt werden, egal wie wichtig sie wirtschaftlich oder geopolitisch sind.

Die Ukraine habe in der Vergangenheit Flüchtlinge aus Afghanistan aufgenommen, als diese fliehen mussten. Deshalb habe das Land das moralische Recht, eine Reform des Weltsicherheitssystems vorzuschlagen.

„Wir müssen Russland als Aggressor und Quelle des Kriegs aus dem Sicherheitsrat entfernen, damit es Maßnahmen gegen seine Aggressionen nicht blockieren kann“, appellierte Selenski.

Er sei auch offen für andere Lösungen. Aber wenn der Sicherheitsrat nur diskutiere, dann könne sich das Gremium auch „selbst auflösen“.

Der russische UN-Botschafter warf der Ukraine vor, Nazis im Land zu dulden. (Foto: Reuters) Vasily Alekseevich Nebenzya

Selenski nahm die Reaktionen der Russen vorweg: „Wir wissen genau, was kommt. Russland wird alle beschuldigen“, sagte er. „Sie werden sagen, dass es verschiedene Versionen gibt, und man sehen müsse, welche wahr ist“, erklärte er. Sie würden sagen, dass die Leichen dort hingelegt wurden, dass die Videos gefälscht sind. Aber heute gebe es Satellitenaufnahmen, die die Gräueltaten beweisen.

Verschiedene Teilnehmer dankten Selenski für seine Worte. „Wir müssen Rückgrat zeigen“, sagte die US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield. Sie schlug vor, als ersten Schritt Russland aus der UN-Hochkommission für Menschenrechte auszuschließen. „Wir haben in der Vollversammlung die Macht, Russland von der UN-Hochkommission für Menschenrechte abzuziehen“, sagte sie. „Lassen Sie uns zusammenkommen und diesen Schritt gehen.“

Russland weist Vorwürfe zurück

Der russische Botschafter bei der UN, Vasily Alekseevich Nebenzya, sprach von „nicht fundierten Vorwürfen gegen die russischen Militärs, für die es keine Beweise gibt“. Bereits am Vortag hatte Nebenya die Anschuldigungen in einer Pressekonferenz zurückgewiesen. Er warf Selenski erneut vor, sich nicht an das Minsker Abkommen zu halten und die angeblichen „Nazis“ in seinem Land zu ignorieren.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres bezeichnet die russische Invasion als eine der größten Herausforderungen für die Weltordnung überhaupt. Grund dafür sei die Art des Krieges, seine Intensität und Auswirkungen, sagt Guterres vor dem UN-Sicherheitsrat.

Durch den Krieg wachse der Druck auf die ärmeren Länder. Durch stark steigende Preise für Energie, Lebens- und Düngemittel seien mehr als 1,2 Milliarden Menschen besonders gefährdet. „Wir stellen bereits in einigen Ländern fest, dass die Gefährdung zu einer Krise wird.“ Auch gebe es Anzeichen für ernste soziale Unruhen.

