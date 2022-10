Vereinte Nationen UN-Vollversammlung verurteilt Annexionen mit großer Mehrheit: Russland noch weiter isoliert

Russland steht bei den Vereinten Nationen zusehends allein da. Nur fünf Länder stellten sich auf die Seite Putins – darunter Nordkorea und Belarus.

143 Staaten stimmten am Mittwoch für die Resolution gegen Russland. (Foto: IMAGO/Pacific Press Agency) Vereinten Nationen

Genf Russland steckt eine weitere herbe Niederlage bei den Vereinten Nationen ein: Die Vollversammlung der Weltorganisation verurteilte am Mittwoch mit erdrückender Mehrheit Russlands Landraub in der Ukraine. Nach einer hitzigen Debatte verurteilte die Versammlung in New York die „sogenannten Referenden“ in ukrainischen Gebieten und die versuchten Annexionen durch Russland als „illegal“.

Für eine entsprechende Resolution stimmten in einer Dringlichkeitssitzung 143 Staaten wie Deutschland und die USA. Dagegen votierten nur fünf Staaten: Russland, seine engen Verbündeten Belarus und Syrien sowie Nordkorea und Nicaragua. Weiter verzeichnete die Vollversammlung 35 Enthaltungen. Darunter befanden sich China und Indien, die von einer offenen Unterstützung Russlands zurückschreckten.

Damit hat sich Russland durch seinen brutalen Waffengang gegen Ukraine in den UN weiter selbst isoliert. Neben der Vollversammlung, die bereits in drei Resolutionen Moskaus Angriffskrieg in scharfer Form angeprangert hatte, missbilligten auch andere UN-Einrichtungen wie der Menschenrechtsrat das aggressive Regime des russischen Präsidenten Wladimir Putin.