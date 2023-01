Vereinte Nationen UN erwarten Rückgang des Weltwirtschaftswachstums auf 1,9 Prozent

Das globale Wirtschaftswachstum wird sich verlangsamen, prognostizieren die UN. Vielen Ländern drohe 2023 eine Rezession.

2022 lag das globale Wirtschaftswachstum nach UN-Einschätzungen bei drei Prozent. (Foto: imago/epd) Vereinte Nationen

New York Die Vereinten Nationen haben einen deutlichen Rückgang des globalen Wirtschaftswachstums auf 1,9 Prozent in diesem Jahr vorhergesagt. Dies sei die Folge der vom Ukraine-Krieg verursachten Lebensmittel- und Energiekrise, der fortdauernden Auswirkungen der Corona-Pandemie, der hohen Inflation und des Klimanotstands, erklärte die Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten der UN am Mittwoch.

Die Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums betreffe sowohl hoch entwickelte- als auch Entwicklungsländer. Vielen von ihnen drohe im Jahr 2023 eine Rezession. UN-Generalsekretär António Guterres verwies im Vorwort des 178-seitigen UN-Berichts auf gewachsene Unsicherheiten.

Dem Bericht zufolge handelt es sich bei den prognostizierten 1,9 Prozent Wachstum um eine der niedrigsten Raten der vergangenen Jahrzehnte. 2022 lag das globale Wirtschaftswachstum nach UN-Einschätzungen bei drei Prozent. Für das Jahr 2024 fielen die Erwartungen der UN-Experten etwas positiver aus – sie rechnen dem Bericht zufolge unter bestimmten Erwartungen aktuell mit 2,7 Prozent Wachstum im kommenden Jahr.

Die Weltbank hatte jüngst in einem Bericht ihre globale Wachstumsprognose von zuvor drei auf nur noch 1,7 Prozent nahezu halbiert. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hatte im Oktober prognostiziert, dass sich das Wachstum der Weltwirtschaft von sechs Prozent im Jahr 2021 auf 3,2 Prozent im Jahr 2022 und 2,7 Prozent in diesem Jahr verlangsamen werde. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen IWF-Chefin Kristalina Georgiewa hatte beim Weltwirtschaftsforum in Davos gesagt, 2023 werde ein schwieriges Jahr. Sie hielt jedoch an der Prognose fest und erklärte: „Wir erwarten keine globale Rezession.“ Mehr: Was ist eine Rezession? Bedeutung, Beispiele und Ursachen