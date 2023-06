Vereinte Nationen USA treten Unesco wieder bei

Die Sonderorganisation der UN fördert internationale Zusammenarbeit in beispielsweise Bildung oder Kultur. Vor zwölf Jahren haben die USA ihre Beiträge an die UNESCO ausgesetzt.

„Dies ist ein starker Akt des Vertrauens in die Unesco und in den Multilateralismus“, sagte Unesco-Generaldirektorin Audrey Azoulay. (Foto: AP) UNESCO

Paris Die USA treten der UN-Kulturorganisation Unesco wieder bei. Das kündigte Unesco-Generaldirektorin Audrey Azoulay am Montag in Paris an. Die USA hätten ihr offiziell ihre Entscheidung mitgeteilt, der Unesco im Juli 2023 auf der Grundlage eines konkreten Finanzierungsplans wieder beizutreten.

Die USA hatten ihre Beiträge an die Unesco 2011 ausgesetzt und Ende 2017 mitgeteilt, sich aus der UN-Organisation zurückzuziehen. „Dies ist ein starker Akt des Vertrauens in die Unesco und in den Multilateralismus“, sagte Azoulay.

