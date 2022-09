Deutschland experimentierte im Sommer mit dem Neun-Euro-Ticket. Österreich ist schon weiter. Seit einem Jahr gibt es dort das Klimaticket. Gibt es einen Umsteigeeffekt?

Österreichs Verkehrsministerin Leonore Gewessler und Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer

Wien Zug- oder Busfahren ist wohl nirgendwo sonst in Europa gleichzeitig so einfach und so günstig wie in Österreich. Der Grund ist das „Klimaticket“, ein Passepartout für den gesamten öffentlichen Verkehr (öV), das es seit rund einem Jahr gibt. Für die zweite Klasse kostet das Klimaticket 1095 Euro pro Jahr, für die erste Klasse knapp 2500 Euro.

Der Einführung des Klimatickets gingen lange und heftige Diskussionen voraus; so befürchtete die staatliche Eisenbahngesellschaft ÖBB Einnahmenverluste, weil das Ticket die rund doppelt so teure Österreichcard ablöste.

Am Schluss konnte sich die grüne Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler aber mit ihrem Vorhaben zum großen Teil durchsetzen – auch weil sie den aufgeschreckten Verkehrsbetrieben jedes Jahr 150 Millionen Euro als Entschädigung für die Einnahmeverluste zukommen lässt. Für die Politikerin, welche die einen für durchsetzungsstark, die anderen für stur halten, ging damit „ein Herzenswunsch“ in Erfüllung, wie sie vor einem Jahr sagte.

