Verteidigung Bidens Kampf für die Ukraine – Brüchiger Rückhalt in den USA

Der US-Präsident will am Dienstag vor den Vereinten Nationen um Rückhalt für die Ukraine werben. Doch in den USA selbst wächst der Widerstand, vor allem bei den Republikanern.

Am Donnerstag soll Biden den ukrainischen Präsidenten in Washington empfangen. (Foto: AP) Joe Biden und Wolodimir Selenski

Washington An kaum einem Ort fühlt sich der Ukrainekrieg so weit weg an wie in McLean, der drittreichsten Gemeinde der USA. Vor einigen Tagen besuchte Präsident Joe Biden dort den Anwalt und Multimillionär David Frederick in dessen Villa.

Vor Großspendern pries Biden die Milliardeninvestitionen seiner Regierung, doch seine Rede beendete er mit einer Warnung: „Unsere Demokratie und unsere Freiheit sind in Gefahr. Das glaube ich aus tiefstem Herzen.“

Immer häufiger rückt Biden die Botschaft in den Mittelpunkt, dass von seiner Wiederwahl nicht nur die Zukunft des USA, sondern der Welt abhängt. Denn je näher das Wahljahr 2024 rückt, desto deutlicher wird: Die Vereinigten Staaten als stabiler Partner des Westens könnten bald Geschichte sein.

Biden wird an diesem Dienstag bei der UN-Generaldebatte in New York auftreten. Staats- und Regierungschefs aus aller Welt werden dort sein, auch Bundeskanzler Olaf Scholz und der Präsident der Ukraine, Wolodimir Selenski.