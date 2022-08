Verteidigung Vernetzt, schnell, flexibel: Das Silicon Valley soll das US-Militär neu erfinden

Immer häufiger schlagen kleine Hightech-Waffen schweres Kriegsgerät. Der größte Militärapparat der Welt gerät unter Zugzwang – und findet Hilfe bei den Start-ups Kaliforniens.

Das US-Militär will bei der Beschaffung schneller werden.

San Francisco Heer, Luftwaffe, Marine und die neue Raumfahrtabteilung Space Force der USA sind große Kunden auf den weltweiten Beschaffungsmärkten. Doch sie haben ein Problem: die historisch gewachsene Bürokratie im Militär.

So zum Beispiel bei der Navy: Eine Untersuchung des Pentagons hat ergeben, dass von der Barkasse – einem Beiboot eines Kriegsschiffs – bis zum Flugzeugträger mehr als 5000 verschieden Batterietypen im Einsatz sind. Die Marine kauft bei den einzelnen Herstellern also nur geringe Mengen und ist somit kein besonders relevanter Käufer. Preise zu verhandeln oder Innovationen von den Unternehmen einzufordern, ist somit schwierig.

Das US-Militär hat dieser Fragmentierung in allen Bereichen nun den Kampf angesagt und will schon bald wie die Firmen im Silicon Valley arbeiten: vernetzt, schnell und flexibel. Angesichts der raschen Entwicklungen im militärischen Bereich und der zunehmenden Anzahl an Cyberangriffen braucht es neue Arten der Rüstung und Beschaffung.

