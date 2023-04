Verteidigungsbündnis Finnland ist 31. Nato-Mitglied – Schweden muss warten

Das westliche Militärbündnis hat mit Finnland ein weiteres Mitglied gewonnen, der Beitritt des Nachbarn Schweden wird noch blockiert. Doch es gibt Hoffnung auf eine Einigung.

Finnland war vor dem Beitritt zur Nato jahrzehntelang neutral. (Foto: Reuters) Der finnische Außenminister Pekka Haavisto mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und US-Außenminister Antony Blinken

Stockholm Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach von einem „historischen Tag“, als er am Dienstagnachmittag vor dem Hauptquartier des Verteidigungsbündnisses in Brüssel die finnische Flagge hisste. Mit dem feierlichen Akt im Beisein der Nato-Außenminister ist Finnland damit das 31. Mitglied im westlichen Militärbündnis. Der finnische Außenminister Pekka Haavisto übergab die Nato-Beitrittsurkunde an US-Außenminister Antony Blinken, der sie am Gründungsort in Washington verwahren wird.

Finnlands Präsident Sauli Niinistö unterstrich, dass der Nato-Beitritt seines Landes ein „wichtiger Tag für Finnland“ sei. Er betonte, dass er auf einen baldigen schwedischen Nato-Beitritt hoffe. Dies wird bislang von Ungarn und der Türkei blockiert.

Russland kritisierte die Aufnahme Finnlands. Diese sei „ein Angriff auf die Sicherheit und die nationalen Interessen Russlands“, erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow.