Verteidigungsbündnis Premierministerin Sanna Marin rechnet mit finnischer Nato-Entscheidung innerhalb von Wochen

Finnlands Regierungschefin besucht ihre schwedische Kollegin Magdalena Andersson. Auch die Regierung in Stockholm will einen Nato-Beitritt rasch prüfen.

Die finnische Premierministerin hat vor wenigen Tagen auf die Vorteile eines Nato-Beitritts hingewiesen. (Foto: via REUTERS) Sanna Marin

Berlin, Brüssel Ausgerechnet zwei skandinavische Sozialdemokratinnen, die in der Tradition von Neutralität und Friedensbewegung stehen, wollen ihre beiden Länder jetzt zügig in die Nato führen. Dazu besuchte die finnische Premierministerin Sanna Marin am Mittwoch Schwedens sozialdemokratische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson in Stockholm. Beide Länder streben an, gemeinsam den Antrag zur Aufnahme in die westliche Verteidigungsallianz zu stellen. Als mögliches Datum gilt der bevorstehende Nato-Gipfel im Juni in Madrid.

Finnland wolle „innerhalb von Wochen, nicht Monaten“ über eine Nato-Mitgliedschaft entscheiden. Das Parlament werde nächste Woche darüber beraten, sagte Marin bei einer Pressekonferenz mit Andersson nach ihren Beratungen. Auch die schwedische Regierung wolle eine rasche Prüfung eines Nato-Beitritts, so Andersson.

Es wäre gut, wenn beide Länder in puncto Sicherheit zu ähnlichen Entscheidungen kämen. Laut dem „Svenska Dagbladet“ habe sich Anderssons sozialdemokratische Partei schon für einen Aufnahmeantrag entschieden und dränge auf ein Einreichen vor dem Madrid-Gipfel.