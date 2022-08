Verteidigungspolitik Olaf Scholz bietet Nachbarstaaten gemeinsame Luftverteidigung an

Der Bundeskanzler will die EU grundlegend reformieren. Er schlägt einen europäischen Schutzschirm gegen Angriffe aus der Luft und aus dem Weltraum vor.

Deutschland werde in den kommenden Jahren erheblich in Luftverteidigung investieren. (Foto: AP) Olaf Scholz an der Karls-Universität in Prag

Brüssel In seiner Grundsatzrede zur Zukunft der Europäischen Union hat Olaf Scholz (SPD) eine konkrete Ankündigung gemacht. Deutschland werde künftig erheblich in seine Luftverteidigung investieren. Er lädt dabei Nachbarstaaten ein, sich zu beteiligen. Europa habe „erheblichen Nachholbedarf“ bei der Verteidigung gegen Bedrohungen „aus der Luft und aus dem Weltraum“, sagte der Bundeskanzler an der Karls-Universität in Prag.

Als mögliche Partner nannte Scholz beispielhaft Polen, die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, die Niederlande, Tschechien, Slowakei und die skandinavischen EU-Staaten Finnland und Schweden. Ein gemeinsames System wäre günstiger und effizienter als viele einzelne Investitionen und ein „Sicherheitsgewinn für ganz Europa“.

Das 100 Milliarden Euro umfassende Sondervermögen Deutschlands für die Bundeswehr stärke die europäische und transatlantische Sicherheit. Der Kanzler sieht darin ein Element einer neuen Friedensaufgabe der EU, die als nach innen gerichtetes Friedensprojekt begonnen habe und sich heute auch gegen Herausforderungen von außen absichern müsse.