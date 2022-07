Vertragsunterzeichnung in Istanbul Russland meldet bevorstehende Einigung mit Ukraine im Weizen-Streit – Getreidepreis sinkt

Seit Wochen wartet die Welt auf mehr als 20 Millionen Tonnen Getreide aus dem Hafen von Odessa. Nun steht ein Abkommen, das die globale Nahrungsmittelkrise lindern soll.

Die Minengefahr lähmte Frachtrouten auf dem Schwarzen Meer. Nun sollen türkische Militärboote ukrainische Getreideschiffe absichern. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Stau von Frachtschiffen auf dem Bosporus

Istanbul Mehr als sechs Wochen haben Russland und die Ukraine im Verborgenen verhandelt – gemeinsam mit Vertretern der Vereinten Nationen und des türkischen Militärs. Nun ist eine Einigung offenbar unterschriftsreif. Damit könnte ukrainisches Getreide künftig wieder auf den Weltmärkten angeboten werden, was die drohende Nahrungsmittelkrise eindämmen würde.

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu sei in die Türkei gereist, um in Istanbul ein Abkommen zu unterzeichnen, teilte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag der Agentur Interfax mit. „Wir können bestätigen, dass die Unterzeichnung vorbereitet wird“, sagte Peskow demnach.

Russland und die Ukraine werden nach Angaben der Türkei noch am Freitag in Ankara eine Vereinbarung zur Wiederaufnahme der ukrainischen Getreideexporte über das Schwarze Meer unterzeichnen. Das Büro des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan teilte am Freitag mit, an der Zeremonie nehme auch UN-Generalsekretär António Guterres teil. Nach der Ankündigung gaben die Preise für Getreide weltweit nach.