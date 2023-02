Viertes Flugobjekt Im Ballon-Streit gibt es Hinweise auf US-chinesische Gespräche

Washington, Peking, Taipeh US-Außenminister Antony Blinken erwägt offenbar ein Treffen mit seinem chinesischen Konterpart Wang Yi am Rande der Münchener Sicherheitskonferenz nächstes Wochenende. Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Montag von mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Blinken hatte wegen des Ballon-Streits eine Anfang Februar geplante Reise nach Peking abgesagt.

Die US-Regierung wies am Montag zugleich Vorwürfe Chinas zurück, amerikanische Höhenballons hätten die Volksrepublik ohne Erlaubnis überflogen. „Jede Behauptung, dass die US-Regierung Überwachungsballons die Volksrepublik China überqueren lässt, ist falsch“, sagte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Adrienne Watson. China betreibe vielmehr Spionage mit Höhenballons, mit denen die Souveränität der Vereinigten Staaten und von über 40 Ländern auf fünf Kontinenten verletzt worden sei.

Watson reagierte damit auf Angaben des chinesischen Außenministeriums, nach denen im vergangenen Jahr mehr als zehn Mal US-Ballons in großer Höhe über chinesischem Territorium geflogen seien. Auf die Frage, wie China auf die Flüge reagieren werde, sagte der Ministeriumssprecher lediglich, die Reaktionen der Volksrepublik auf solche Vorfälle seien verantwortungsvoll und professionell.

Der Streit über Höhenballons hat die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen beiden Großmächten weiter eingetrübt. Anfang des Monats gab die US-Regierung bekannt, ein Überwachungsballon sei entdeckt worden und ließ ihn am 4. Februar vor der Küste von South Carolina abschießen. Am Freitag wurde ein zweites Objekt in der Nähe von Deadhorse, Alaska, abgeschossen. Ein drittes Objekt wurde am Samstag über dem kanadischen Yukon zerstört. Am Sonntag schoss ein US-Jet das bislang vierte Flugobjekt über der Grenze zwischen den USA und Kanada über dem Huron-See ab.



Das Objekt sei in einer Höhe von etwa sechs Kilometern unterwegs gewesen, so das Pentagon. Flugbahn und Flughöhe hätten Anlass zur Sorge gegeben, dass das Objekt eine Gefahr für die zivile Luftfahrt darstellen könnte. Auch potenzielle Überwachungsmöglichkeiten des Objekts hätten ein Risiko dargestellt.

Abschuss über einem See

Angaben dazu, woher der Flugkörper stammte und was er zum Ziel hatte, machte das Pentagon zunächst nicht. Mysteriöse Flugobjekte über Nordamerika geben den USA und der Welt seit Tagen Rätsel auf.

Ein Kampfjet vom Typ F-16 habe das Flugobjekt vom Himmel geholt, hieß es weiter aus dem Pentagon. Der Abschuss über dem See habe es erlaubt, Auswirkungen für Menschen am Boden zu vermeiden und gleichzeitig die Chancen für eine Trümmerbergung zu verbessern. Das Nordamerikanische Luftverteidigungskommando Norad habe das Flugobjekt am Sonntagmorgen entdeckt und es visuell sowie per Radar verfolgt. Die Überreste sollten nun geborgen werden, um mehr zu erfahren.

Kampfjets hatten bereits am Freitag und Samstag zwei nicht näher identifizierte Flugobjekte abgeschossen: eines vor der Küste des US-Bundesstaats Alaska, das andere über dem Norden Kanadas. Bislang ist unklar, um was für Objekte genau es sich handelte, woher sie kamen und welches Ziel sie verfolgten. Die Bergung von Trümmerteilen soll auch in diesen Fällen Antworten über die Hintergründe geben.

Eine Woche zuvor hatte die US-Luftwaffe vor der Küste des Bundesstaates South Carolina einen mutmaßlich für Spionagezwecke eingesetzten chinesischen Ballon vom Himmel geholt. Es war zunächst offen, ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen geben könnte.

Berichte über zahlreiche chinesische Ballons über Taiwan

Dutzende chinesische Militärballons sind nach einem Medienbericht in den vergangenen Jahren auch in den taiwanesischen Luftraum eingedrungen – viel mehr als bisher bekannt. „Sie kommen sehr häufig, der letzte erst vor ein paar Wochen“, sagte ein hoher taiwanischer Beamter nach Angaben der „Financial Times“ vom Montag. Eine andere Person sagte demnach, solche Überflüge habe es durchschnittlich einmal im Monat gegeben.

Bisher hatte das Verteidigungsministerium in Taipeh nur einen solchen Zwischenfall vor einem Jahr mit einer ganzen Reihe von Ballons über dem Norden des Insel bestätigt. Nach Angaben des US-Militärs hat China eine ganze Flotte von Beobachtungsballons im Einsatz. Das Überwachungsprogramm erstrecke sich über mehr als 40 Länder auf fünf Kontinenten. Nach dem Abschuss eines mutmaßlichen Spionageballons aus China vor gut einer Woche zerstörte das US-Militär drei weitere unbekannte Flugobjekte über den USA und Kanada.

Die Ballons über Taiwan fliegen laut „Financial Times“ normalerweise nur in einer Höhe von rund sechs Kilometern – viel niedriger als der mutmaßliche chinesische Spionageballon über den USA, der in 18 bis 20 Kilometer und damit über dem kommerziellen Luftverkehr flog. Auch seien sie aus einem anderen Material. Ausgehend von ihrer Größe und den Geräten an Bord gehörten sie aber nicht zu Wetterballons, die ohne vorherige Genehmigung in den Luftraum anderer Länder fliegen dürften.

Einige würden von der Luftwaffe, andere von den Raketenstreitkräften Chinas betrieben. Taiwan schicke immer wieder Militärflugzeuge in die Luft, um sie zu beobachten. Die Ballons sammelten atmosphärische Daten zur Nutzung für Radar- und Raketensysteme, berichtete die „Financial Times“.

China und USA werfen sich gegenseitig Ballon-Überflüge vor

Die US-Regierung wirft China vor, es habe mit dem Beobachtungsballon über den USA Militäreinrichtungen ausspionieren wollen. Peking sprach dagegen von einem zivilen Forschungsballon, der vom Kurs abgekommen sei, und bezeichnete den Abschuss als „Überreaktion“. Der Vorfall sorgte für weitere Spannungen im ohnehin belasteten Verhältnis beider Länder – auch weil die USA China beschuldigen, mit Ballons dieser Art ein großes internationales Überwachungsprogramm zu betreiben, mit dem sie mehr als 40 Länder auf fünf Kontinenten ins Visier genommen hätten.

China wiederum wirft den USA vor, seit Anfang 2022 hätten mindestens zehn US-Ballons den chinesischen Luftraum überflogen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Belege dafür legte Peking zunächst nicht vor.

Die US-Regierung wies die Anschuldigungen aus China zurück. „Das ist absolut nicht wahr“, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, am Montag dem Sender MSNBC in Washington. „Wir lassen keine Ballons über China fliegen.“

Die Flugobjekte über Alaska und Kanada waren nach offiziellen Angaben in rund zwölf Kilometern Höhe unterwegs. Beide sollen unbemannt gewesen sein und eine „zylindrische Form“ gehabt haben. Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, sagte am Sonntag dem Sender ABC unter Berufung auf den Nationalen Sicherheitsrat, derzeit gehe man davon aus, dass die beiden am Freitag und Samstag abgeschossenen Objekte ebenfalls Ballons seien, „aber viel kleiner als der erste“, der aus China kam.

Fehlende Informationen

Dass das US-Militär nun zum vierten Mal innerhalb weniger Tage mit Gewalt Flugobjekte vom Himmel holen musste, sorgt für zunehmende Unruhe. Der republikanische Kongressabgeordnete Jack Bergmann aus Michigan schrieb auf Twitter: „Ich begrüße das entschlossene Handeln unserer Kampfpiloten.“ Er mahnte aber zugleich: „Das amerikanische Volk verdient weit mehr Antworten, als wir haben.“

Das Fehlen an belastbaren Informationen zu Herkunft und Hintergrund der Flugobjekte gibt Raum für Mutmaßungen aller Art. Der demokratische Abgeordnete Jim Himes sagte am Sonntag dem Sender NBC, in sozialen Medien werde wild über eine Invasion von Aliens oder weitere Aktionen der Chinesen spekuliert. Das sei nicht hilfreich. Auch Himes forderte, es müssten dringend mehr Informationen her.

Mehr: Ballon über den USA – China bemüht sich um Deeskalation