Visa EU erschwert Russen die Einreise

Ein weitreichendes Einreiseverbot wird es vorerst nicht geben – dafür aber zusätzliche Hürden. Dieser Beschluss der EU dürfte viele Russen betreffen.

Ein Einreiseverbot sieht die EU derzeit nicht vor.

Prag Die Europäische Union will russischen Staatsbürgern den Urlaub am Mittelmeer erschweren, aber keine pauschale Einreisesperre erlassen. Auf diesen Kompromiss haben sich die Außenminister der 27 EU-Staaten am Mittwoch in Prag verständigt. Europas Chefdiplomat Josep Borrell begründete den Schritt mit einem „Sicherheitsrisiko“, das sich aus der „deutlichen Steigerung der Grenzübertritte aus Russland in Nachbarländer“ ergebe.

Vorausgegangen war eine heftige Kontroverse. Russlands unmittelbare Nachbarn – Balten, Polen und Finnen – hatten sich für eine weitreichende Grenzschließung ausgesprochen, um den „Zustrom russischer Bürger in die Europäische Union“ drastisch zu reduzieren, wie sie in einem gemeinsamen Papier schrieben. Doch die Initiative traf in anderen EU-Staaten auf Widerstand, auch in Deutschland.