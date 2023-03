 Vivek Ramaswamy: Ein Kulturkämpfer von der Wall Street mischt den US-Wahlkampf auf

Der indischstämmige Unternehmer will Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden. Er nennt Trump eine „Inspiration“ – dabei unterscheidet ihn vieles von seinem Vorbild.

„Ich bin in der privilegierten Lage, meinen Wahlkampf allein und mithilfe einer Graswurzelbewegung finanzieren zu können.“ (Foto: IMAGO/USA TODAY Network) Vivek Ramaswamy

New York, Washington Er hat ein Talent für Botschaften, die im Gedächtnis bleiben. „Man kann Hunger nach Moral nicht mit Fast Food stillen“, sagt Vivek Ramaswamy. Staatliche Eingriffe in die Wirtschaft sind für ihn „Management-Krebs“. Und die chinesische App Tiktok nennt er „digitales Fentanyl“ – in Anspielung auf die Massendroge, die in den USA mehr als 100.000 Menschen pro Jahr tötet.

Doch Ramaswamy ist mehr als ein wandelnder Sprüche-Kalender. Er will Präsidentschaftskandidat der US-Republikaner werden, bislang ist er als einziger Bewerber neben Donald Trump und Nikki Haley in die parteiinternen Vorwahlen eingestiegen. Der Multimillionär und Biotech-Unternehmer ist gebildeter als Trump, charismatischer als Ron DeSantis und hat eine mindestens ebenso spannende Lebensgeschichte wie Haley.

