Vor Rennen am Sonntag Aramco-Treibstoffdepot in Dschidda nahe Formel-1-Strecke in Flammen – Huthi-Rebellen bekennen sich

Feuer in Öllager in Dschidda

Dubai Vor dem Formel-1-Rennen in Dschidda ist in einem Öllager der saudi-arabischen Stadt ein Feuer ausgebrochen. Von der Rennstrecke aus war am Freitag dichter Rauch am Himmel zu sehen. Die Huthi-Rebellen im Jemen bekannten sich zu einer Serie von Luftangriffen auf Saudi-Arabien; ob einer davon auch das Feuer in dem Treibstoffdepot auslöste, war zunächst nicht klar.

Die Börsen reagierten auf die Berichte mit einem Anstieg der Ölpreise. In der Hafenstadt unterhält der Öl-Riese Aramco mehrere Industrie-Anlagen.

Saudi-Arabien und der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco bestätigten den Brand nicht sofort. Das Feuer schien jedoch in demselben Treibstoffdepot zu lodern, das die Huthis bereits in den vergangenen Tagen angegriffen hatten.

Zuvor hatten die Huthis über ihren Nachrichtensender Al-Masirah einen umfangreichen Einsatz tief in Saudi-Arabien angekündigt. Details sollten zu einem späteren Zeitpunkt noch bekannt gegeben werden.

Nach einem Fernsehbericht hat die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition im jemenitischen Bürgerkrieg am Freitag neun mit Sprengsätzen beladene Drohnen abgefangen, die die Huthis in Richtung des Südens, Ostens und des Zentrums des Königreichs gestartet haben sollen.

Formel 1 hatte kurz zuvor erstes Training beendet

„Wir warten auf weitere Informationen der Behörden, was passiert ist“, teilte die Formel 1 am Freitag zu den bedrohlichen Szenen mit. Die Rennserie hatte kurz vor den Ereignissen ihre erste Trainingseinheit vor dem für Sonntag (19 Uhr MEZ) geplanten Grand Prix am Roten Meer ausgetragen.

Kurz nach dem ersten Training zum Grand Prix kam es zu der Explosion in dem Treibstoffdepot nahe der Rennstrecke. (Foto: IMAGO/Motorsport Images) Valtteri Bottas im Alfa Romeo C42 beim Training auf der Rennstrecke von Dschidda

Erst am vergangenen Sonntag hatten Huthi-Rebellen Angriffe gegen Saudi-Arabien mit einer Rakete und Drohnen gestartet. Dabei war auch eine Anlage von Aramco in Dschidda getroffen worden, an einem Öltank brach Feuer aus. Berichte über Opfer gab es nicht. An diese Geschehnisse erinnerten die Szenen am Freitag.

Die Veranstalter hatten zuletzt am Mittwoch erklärt, trotz der Angriffe aus dem benachbarten Jemen halte man am bevorstehenden Formel-1-Rennen in Dschidda fest. „Die Sicherheit unserer Gäste hat wie immer höchste Priorität“, hatte ein Sprecher erklärt. „Wir stehen in dauerhaftem Kontakt mit den einschlägigen Behörden und alle Maßnahmen wurden getroffen, um die Sicherheit aller Besucher bei der Formel 1 (...) zu gewährleisten.“

Saudi-Arabien kämpft im Jemen gegen die Huthi-Rebellen. Diese greifen aus dem Nachbarland auch immer wieder Ziele in Saudi-Arabien an. Beim vorangegangenen Zwischenfall am Sonntag war nach einem Bericht des Staatsfernsehens zudem von der Luftabwehr ein „feindliches Geschoss“ über Dschidda abgefangen worden. „Dieser Vorfall hat keine Auswirkungen auf das Renn-Wochenende“, hatten die Veranstalter des Grand Prix danach mitgeteilt.

In Saudi-Arabien gelten bei Sport-Events meist strenge Vorschriften

Saudi-Arabien gilt im Vergleich zu anderen Ländern der Region als recht sicher, auch dort kam es aber mehrfach zu Terroranschlägen. Ende 2020 hatte die Terrormiliz Islamischer Staat etwa einen Anschlag auf eine Zeremonie in Dschidda für sich beansprucht, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Bei Großveranstaltungen wie Sport-Events im Land gelten meist strenge Sicherheitsvorschriften.

Im Januar war bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien ein französischer Fahrer durch eine Explosion am Fahrzeug seines Teams schwer verletzt worden. Frankreichs Justiz leitete in dem Fall Vorermittlungen wegen des Verdachts auf versuchte Tötung im Zusammenhang mit Terrorismus ein. Örtliche Behörden haben einen kriminellen Hintergrund dagegen ausgeschlossen.

