Vor Staatsbesuch Zur falschen Zeit im Supermarkt – zwei Wochen Quarantäne: Was bekommt Olaf Scholz vom Leben in China mit?

Null-Covid-Politik und zunehmende politische Kontrolle frustriert Deutsche in China. Doch Kanzler Scholz wird bei seiner Reise von der Außenwelt abgeschottet.

Angesichts steigender Coronazahlen in China wächst die Sorge vor neuen Abriegelungen. (Foto: REUTERS) Lockdown in Pekinger Wohnanlage

Peking Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitagvormittag zu seinem eintägigen Staatsbesuch in Peking eintrifft, ist die Stimmung in China so schlecht wie lange nicht. Die Entmachtung der Reformer auf dem Parteikongress und das unbeirrte Festhalten an der Null-Covid-Politik bedrücken die Menschen in der deutschen Diaspora. Inzwischen verlassen selbst langjährige Expats das Land, Firmen stellen ihre Investitionen vor Ort infrage.

Aufgrund der strengen Coronabeschränkungen sind für Scholz die Möglichkeiten eines direkten Austauschs mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Zivilgesellschaft nur sehr eingeschränkt. Denn der Bundeskanzler und seine Delegation dürfen sich in Peking nur in einer streng von der Außenwelt abgeschotteten „Blase“ bewegen. Jeder, der von außen mit der Besuchergruppe in direkten Kontakt kommt, muss anschließend für sieben Tage in Quarantäne, eingesperrt in einem Hotelzimmer.