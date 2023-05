Vorzug für Atomkraft Frankreich blockiert Ausbau erneuerbarer Energie

Mit der Blockade eines EU-Textes will Frankreich Zugeständnisse bei der Atomkraft erreichen. Nimmt sich Paris das deutsche Vorgehen im Streit um das Verbrenner-Aus zum Vorbild?

Die Regierung in Paris kämpft in der EU mit harten Bandagen für die Atomkraft. (Foto: dpa) Atomkraftwerk Flamanville in Frankreich

Brüssel, Paris Eigentlich hatten sich die EU-Staaten und das Europaparlament bereits Ende März auf die neue Richtlinie zum Ausbau der erneuerbaren Energien geeinigt. Die Verabschiedung im Mai galt nur noch als Formsache – doch nun sperrt sich Frankreich gemeinsam mit einigen verbündeten Staaten in letzter Minute gegen den Text. Paris will in der EU-Erneuerbaren-Richtlinie, kurz RED III, die Rolle der Atomkraft als „grüne Energie“ stärker hervorheben lassen.

Offiziell äußert sich die französische Regierung nicht. In Kreisen hieß es aber, dass man sich seit Beginn der Verhandlungen für eine „Technologieneutralität“ beim Erreichen der Klimaziele eingesetzt habe. Erneuerbare Energien und die CO2-arme Atomkraft dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden. Den Franzosen geht es insbesondere darum, die Bedingungen für aus Atomstrom hergestellten Wasserstoff für die Industrie zu verbessern.